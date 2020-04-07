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İlkay Gündoğan'dan corona virüs itirafı: 'Sadece yarım saat...'
6 saat önce
Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan karantina günlerini anlattı.
Manchester City'nin Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan karantina günlerini anlattı.
İlkay, karantinada neler yapıyor, ne izliyor, ne yiyor? Cevapları işte burada...
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:34
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