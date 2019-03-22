Son Dakika Haberleri: İlkay Gündoğan'dan Islık Tepkisi; 'Neden?'

İlkay Gündoğan'dan Islık Tepkisi; 'Neden?'

24 dakika önce

Almanya ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşmada Alman taraftarlar, Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman orta saha İlkay Gündoğan'ı ıslıkladılar.

İlkay Gündoğan'dan Islık Tepkisi; 'Neden?', System.String[]
Almanya ile Sırbistan arasında oynanan karşılaşmada Alman taraftarlar, Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman orta saha İlkay Gündoğan'ı ıslıkladılar. Karşılaşma boyunca zaman zaman Marco Reus ile birlikte ıslıklara maruz kalan İlkay, maçın ardından konu hakkında konuştu.

1-1 biten hazırlık maçının ardından konuşan İlkay, "Bunun sadece futbol olduğunu anlamamız gerekiyor. Taraftarlar, eğlenmek istiyor. Biz onları eğlendiremezsek ıslıklar olabiliyor. Bazı tepkileri anlayabilirsiniz ama bazılarını anlayamazsınız. Dürüst olmam gerekirse bu maçta yapılan tepkileri ben anlamadım. Ama bizler profesyoneliz, yolumuza devam etmemiz lazım. Kolay değil ama bunun altından kalkmayı öğrenmeniz gerekiyor." sözlerini kullandı.

Karşılaşmada bir bölüm kaptanlık pazubandını da takan başarılı oyuncu, "Neuer devre arası yanıma geldi ve oyundan çıkacağını söyledi. Ardından kaptanlık pazubandını bana verdi. Ben de büyük bir gurur ve saygı ile kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştım." dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:28 

Sırbistan Karadağ, Almanya, İlkay Gündoğan, Güncel
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