İlkay Gündoğan'dan Islık Tepkisi; 'Neden?'

Almanya
ile Sırbistan
arasında oynanan karşılaşmada Alman taraftarlar, Manchester City
forması giyen Türk asıllı Alman orta saha İlkay Gündoğan
'ı ıslıkladılar. Karşılaşma boyunca zaman zaman Marco Reus
ile birlikte ıslıklara maruz kalan İlkay, maçın ardından konu hakkında konuştu.
1-1 biten hazırlık maçının ardından konuşan İlkay, "Bunun sadece futbol olduğunu anlamamız gerekiyor. Taraftarlar, eğlenmek istiyor. Biz onları eğlendiremezsek ıslıklar olabiliyor. Bazı tepkileri anlayabilirsiniz ama bazılarını anlayamazsınız. Dürüst olmam gerekirse bu maçta yapılan tepkileri ben anlamadım. Ama bizler profesyoneliz, yolumuza devam etmemiz lazım. Kolay değil ama bunun altından kalkmayı öğrenmeniz gerekiyor." sözlerini kullandı.
Karşılaşmada bir bölüm kaptanlık pazubandını da takan başarılı oyuncu, "Neuer devre arası yanıma geldi ve oyundan çıkacağını söyledi. Ardından kaptanlık pazubandını bana verdi. Ben de büyük bir gurur ve saygı ile kaptanlık görevini en iyi şekilde yapmaya çalıştım." dedi.