Nazar boncuklu evlilik teklif

İpek Açar Kömürcü ve Beste Açar arasında gerilim artıyor! "Gönül Köşkü" mahkeme yolunda

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Fatih Terim, Randers maçı sonrası 3 futbolcunun üzerini çizdi! Bir daha ilk 11'de şans bulmaları çok zor