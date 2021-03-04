İlkay Gündoğan koronavirüs salgını nedeniyle göremediği ailesini çok özlediğini söyledi - Son Dakika

İlkay Gündoğan koronavirüs salgını nedeniyle göremediği ailesini çok özlediğini söyledi

04.03.2021 00:15
İlkay Gündoğan koronavirüs salgını nedeniyle göremediği ailesini çok özlediğini söyledi, System.String[]

Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, ailesinden uzak kalmanın kendisi için çok zor olduğunu dile getirdi. Başarılı orta saha "Ailem benim için her şey demek" dedi. Gündoğan, hayatının en zor zamanlarından birini geçirdiğini belirtti. City'nin yıldızı koronavirüs salgını sebebiyle uzun bir süredir ailesiyle görüşmüyor.

İngiltere Premier Lig'in zirvesindeki Manchester City'de oynayan Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, koronavirüs salgını nedeniyle ailesinden uzak kalmasının kendisini çok zorladığını söyledi.

"HAYATIMIN EN ZOR ZAMANLARINDAN BİRİ"

ABD'li rap şarkıcısı French Montana ile FIFA'nın "PlayOn" isimli podcast yayına konuk olan İlkay, son bir yıldır insanların hayatında olan sosyal mesafe kuralı yüzünden ailesi ve akrabalarından uzak kaldığını hatırlatarak, "Ailem benim için her şey demek. Türk kültürüyle büyüdüğüm için her yaz büyükanne ve büyükbabamı görmeye giderdim. Bu sıkı bir bağ ve çok önemli. Bu nedenle şu anki koronavirüs durumu muhtemelen hayatımın en zor zamanlarından biri." ifadelerini kullandı.

"TOPLUMA KARŞI SORUMLULUĞUM VARMIŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, koronavirüs tedbirlerinden ötürü zor günler geçiren Manchester'daki küçük ölçekli işletmelere destek için başlattığı kampanya hakkında ise, "İster Almanya, ister Türkiye'de hatta Manchester'da olsun, topluma karşı sorumluluğum varmış gibi hissediyorum. Geçim sıkıntısı yaşayan kişileri tespit edip, onlara destek olmaya çalışıyorum."

İlkay Gündoğan koronavirüs salgını nedeniyle göremediği ailesini çok özlediğini söyledi

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Son Dakika Spor İlkay Gündoğan koronavirüs salgını nedeniyle göremediği ailesini çok özlediğini söyledi - Son Dakika Spor


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