İlkay Gündoğan Premier Lig'de son 7 maçta 5. golünü attı

Manchester City'de İlkay Gündoğan, son maçlarda attığı gollerle ve gösterdiği etkili performansla göz dolduruyor.

Manchester ekibinin Premier Lig'in 19. haftasında oynadığı Aston Villa maçında penaltıdan takımının ikinci golünü ağlara gönderen 30 yaşındaki futbolcu, ligde yer aldığı son 7 maçta 5. golünü attı.

Orta saha olmasına skorer kimliğiyle dikkat çeken İlkay Gündoğan, bu sezon kupa ve lig maçları olmak üzere toplam çıktığı 19 maçta 6 gole imza attı.

6'DA 6 YAPTILAR

Lig'de Aston Villa'yı konuk eden Manchester City, rakibini zorlansa da 2-0 mağlup etmeyi başardı ve 6'da 6 yaparak 38 puana ulaştı ve şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. City gollerini 79. dakikada Bernardo Silva ile 90. dakikada penaltıdan İlkay Gündoğan kaydetti.