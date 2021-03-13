İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı - Son Dakika

İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı

13.03.2021 22:21
İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı, System.String[]

İngiltere Premier Lig'de Manchester City forması giyen ve son aylarda ortaya koyduğu harika performansla adından söz ettiren İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı en iyi 11'i seçti. Türk asıllı Alman futbolcunun Almanya Milli Takımı'ndan takım arkadaşı Mesut Özil'e yer vermemesi dikkat çekti. İlkay'ın kaleci tercihi de herkesi şaşırttı. Yıldız futbolcu, kalede 2014 yılında Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Manuel Neuer yerine Dortmund'dan takım arkadaşı Roman Weidenfeller'i tercih etti.

Manchester City'in son maçlarda attığı gollerle adından söz ettiren ve Premier Lig'de şubat ayının en değerli futbolcusu seçilen İlkay Gündoğan, birlikte oynadığı en iyi 11'i açıkladı.

KALECİ TERCİHİ ŞAŞIRTTI

İlkay'ın Borussia Dortmund, Manchester City ve Alman Milli Takımı'ndaki takım arkadaşlarından oluşan 11'de bazı isimlere yer vermemesi dikkat çekti. Yıldız futbolcu, kalede 2014 yılında Almanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Manuel Neuer yerine Dortmund'dan takım arkadaşı Roman Weidenfeller'i tercih etti.

İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı

MESUT'A KADRODA YER VERMEDİ

Vincent Kompany, Silva, Sane ve Kevin De Bruyne olmak üzere Manchester City'den 4 oyuncuyu seçen İlkay Gündoğan, Sergia Aguero ve Raheem Sterling'e yer vermedi. Öte yandan İlkay'ın Alman Milli Takımı'ndan arkadaşı Mesut Özil'e de yer vermemesi dikkat çekti. İngiliz basınından The Sun da Mesut Özil detayını haberine taşıdı.

İŞTE İLKAY'IN EN İYİ 11'İ

Weidenfeller, Kompany, Hummels, Lahm, Götze, İlkay, De Bruyne, Silva, Reus, Lewandowski, Sane

İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı

Almanya Milli Futbol Takımı, İlkay Gündoğan, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlkay, Mesut'u yok saydı! Yıldız futbolcunun kadro tercihi herkesi şaşırttı - Son Dakika Spor


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