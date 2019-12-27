İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin akıl sağlığı tespit edilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin akıl sağlığı tespit edilecek - Son Dakika

İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin akıl sağlığı tespit edilecek

6 saat önce

Pendik'te ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı'yı öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen kiralık katil Tanju Doğan'ın yargılanmasına devam edildi.

İlkay öğretmeni öldüren kiralık katilin akıl sağlığı tespit edilecek, System.String[]

Pendik'te ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı'yı öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen kiralık katil Tanju Doğan'ın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek suç tarihinde cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına ilişkin rapor aldırılmasına hükmetti.

Pendik'te ilkokul öğretmeni İlkay Sivaslı'yı(41) tabancayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kiralık katil Tanju Doğan(45)'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tanju Doğan cezaevinden getirilirken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, sanık Tanju Doğan'ın Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesindeki tedavisine ilişkin evrakların dosyaya geldiğini belirtti.

"KIZ KARDEŞİ MAKTULÜ ÖLDÜRMEM İÇİN SİYANÜR GÖNDERDİ"

Bunun üzerine söz alan sanık, "Ben 2014 yılında intihara teşebbüs etmiştim. Bu tarihten önce psikiyatrik tedavi görüp görmediğimi hatırlamıyorum. Olaydan önce maktulün kız kardeşi bana maktulü öldürmem için siyanür gönderdi. Buna ilişkin dekontu mahkemeye sunuyorum" dedi.

"MAKTULÜN KIZ KARDEŞİ YOKTUR"

Katılan avukatı Nazlıgül Aytekin Ergürtuna söz alarak, "Gelen evrakı kabul etmiyoruz. Maktulün kız kardeşi yoktur. Erkek kardeşleri vardır. Sanığın olay sırasında ve olay öncesindeki davranışları ile olayı işleyiş biçimi, tasarlayarak öldürme suçunu oluşturmuştur" diye konuştu. Sanık avukatı Muhammed Cihad Özbek ise, müvekkili hakkında cezai ehliyeti açısından rapor aldırılmasını talep etti.

AKIL SAĞLIĞI ARAŞTIRILACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Tanju Doğan'ın tedavi gördüğü evraklarla birlikte Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek, suç tarihinde ve halen cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda rapor aldırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, öğretmen İlkay Sivaslı'nın psikolojik bunalıma girdiği, intihar etmeye karar verdiği, bir iki defa intihar etmeye kalkıştığı ancak başaramadığı anlatıldı.

Maktulün sosyal medya üzerinden Tanju Doğan ile tanıştığı, arkadaşları oldukları, Doğan'a kendisini öldürmesini söylediği, Tanju Doğan'ın İlkay Sivaslı'ya aşık olması üzerine kendisini ölümden vazgeçirmeye çalıştığı, ancak Sivaslı'nın bu aşka karşılık vermediği belirtildi. 21 Nisan 2019 tarihinde Tanju Doğan'ın silahla birlikte maktulün evine geldiği, maktulün karnına yastık koyarak karın bölgesine ateş ettiği, maktulün şüpheliye 'bir süre bekle, ben öldükten sonra gidersin' dediği, daha sonra helalleştikleri ve sanığın evden ayrıldığı kaydedildi.

Tanju Doğan'ın maktulü öldürmeyi planladığı, bu planı maktul ile birlikte yaptıklarının belirtildiği iddianamede, sanığın 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

(Gamze Erdemir/İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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