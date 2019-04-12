Son Dakika Haberleri: İlkay Türkoğlu'nun Fethiye SHM Ziyareti

İlkay Türkoğlu'nun Fethiye SHM Ziyareti

33 dakika önce

Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürü İlkay Türkoğlu Fethiye programı kapsamında Fethiye Sosyal Hizmet Merkezine ziyarette bulundu.

İlkay Türkoğlu'nun Fethiye SHM Ziyareti, System.String[]

Fethiye Sosyal Hizmet müdürü İsa Eseoğlu,Fethiye Sosyal Hizmet eğitim danışmanı uzman öğretmen Tuncay Aybars ve sosyal hizmet çalışaları karşıladı.

Fethiye programı kapsamında il müdür yardımcısı Kudret Gültaş ile birlikte Fethiye sosyal hizmet merkezi ziyaretini gerçekleştiren İlkay Türkoğlu Fethiye'deki Aile Çalışma ve sosyal hizmetlere bağlı kurumların müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte toplantıda gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 08:17 Kaynak: Bültenler
Türkoğlu, Fethiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin YSK'ya Başvuru Yapacağı Dosyanın Detayları Belli Oldu Pakistan'da Pazar Yerine Bombalı Saldırı: 14 Ölü, 30 Yaralı Sudan'daki Hareketin Sembolü Kadından Yeni Video ABD'den Türkiye'ye Skandal Yaptırım Tehdidi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.4.2019 08:50:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkay Türkoğlu'nun Fethiye SHM Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]