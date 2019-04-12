İlkay Türkoğlu'nun Fethiye SHM Ziyareti

Fethiye Sosyal Hizmet müdürü İsa Eseoğlu,Fethiye Sosyal Hizmet eğitim danışmanı uzman öğretmen Tuncay Aybars ve sosyal hizmet çalışaları karşıladı.

Fethiye programı kapsamında il müdür yardımcısı Kudret Gültaş ile birlikte Fethiye sosyal hizmet merkezi ziyaretini gerçekleştiren İlkay Türkoğlu Fethiye'deki Aile Çalışma ve sosyal hizmetlere bağlı kurumların müdür ve müdür yardımcılarıyla birlikte toplantıda gerçekleştirdi.