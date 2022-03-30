İlkbahar ayında soğuklar etkili olmaya devam ediyor - Son Dakika
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İlkbahar ayında soğuklar etkili olmaya devam ediyor

30.03.2022 09:31

İlkbahar ayında soğuklar etkili olmaya devam ediyor Ağrı'da ilkbahar ayında etkili olan soğuklar nedeniyle, evlerin çatılarında buz sartıkları oluştu.

İlkbahar ayında soğuklar etkili olmaya devam ediyor

AĞRI - Ağrı'da ilkbahar ayında etkili olan soğuklar nedeniyle, evlerin çatılarında buz sartıkları oluştu.

Kış mevsiminin en etkili olduğu illerin başında gelen Ağrı'da, ilkbahar ayı olmasına rağmen soğuk hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Sabah işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar araç motorlarının donması nedeniyle araçlarını çalıştırmakta zorlanırken, ev ve işyerlerinin çatılarında buz sarkıtları oluştu.

İlkbahar ayında soğuklar etkili olmaya devam ediyor
İlkbahar ayında soğuklar etkili olmaya devam ediyor
İlkbahar ayında soğuklar etkili olmaya devam ediyor

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İlkbahar, Tragger, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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