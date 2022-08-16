Beykoz'un "Yaren" leylekleri 10 yıldır aynı caminin kubbesinde yavruluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Beykoz'un "Yaren" leylekleri 10 yıldır aynı caminin kubbesinde yavruluyor

16.08.2022 11:10

İlkbahar aylarında Türkiye'ye gelen leylek çifti ve yavruları 10 yıldır yaz aylarını İstanbul Beykoz'daki caminin kubbesinde geçiriyor.

İlkbahar aylarında Türkiye'ye gelen leylek çifti ve yavruları 10 yıldır yaz aylarını İstanbul Beykoz'daki caminin kubbesinde geçiriyor.

Martın sonunda İstanbul'a geldikten sonra yaz aylarının sonuna kadar burada üreyip vakit geçiren leylekler, 10 yıldır aynı caminin kubbesine yaptıkları yuvada çok sayıda yavru leylek dünyaya getirdi.

Dünyaya gelen yavru leylekler, Beykoz bölgesinde uçmayı öğrendikten sonra ağustos itibarıyla yeniden sıcak bölgelere göç ediyor.

Paşamandıra Mahallesi'ndeki Değirmendere Merkez Camisi'nin kubbesinin tamamlandığı 2012"de ilk kez buraya yuva yapan leylekler her yıl dünyaya getirdikleri yavrularla ailelerini büyüttü.

Bölge halkının kısa sürede benimsediği leylekler, erişkin duruma geldikten sonra çevredeki binaların çatısında vakit geçirmeye başladı.

"Köy halkı 'Yaren' lakabını taktı"

Değirmendere Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Remzi Çevik, AA muhabirine, cami inşaatı devam ettiği sırada kubbenin yerleştirilmesinin ardından leyleklerin ilk kez burada yuva yaptığını söyledi.

Çevik caminin kubbesinin 2012 yılında bittiğini ifade ederek şunları söyledi:

"2013 yılı itibarıyla bu leylekler camimizin kubbesine yuva yapıp yaklaşık 1 ay zarfında yavrularını çıkarıp yaz bitiminde de göç yoluna çıkıyorlar. Köyümüze her yıl geliyor bu leylekler, ilk yıl 2 tane, sonraki yıllarda 3, bu yıl da 4 yavru yaptılar. Köy halkı 'Yaren' lakabını taktı. Burada çok seviliyorlar. Bizler de alıştık artık onlara, geldikleri ve gittikleri zamanları da artık ezberledik."

Leyleklerin martın sonunda geldiğini ve ağustosun ilk 10 gününde göç ettiklerini aktaran Çevik, "Köy halkımız da sağ olsunlar, sahip çıktılar. İlk zamanlar şaşkınlığa sebep olsalar da şimdi gözümüz görmediğinde 'Neredeler acaba?' diye merak ediyoruz. Artık bugün yarın giderler. Seneye mart-nisan gibi yeniden yumurtlamak üzere camimize gelirler diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"Göremediğimiz zaman telefonda birbirimize sorduğumuz oluyor"

Yöre sakinlerinden Muammer Çınar, mahallelerinin çok sayıda kuş türünün göç yolu üzerinde olduğunu söyledi.

Yavru leyleklerin şu anda uçmaya başladıklarını belirten Çınar, "Artık göç zamanları geldi. Herkesin sevgilisi haline geldiler. Bundan önce geçen sene yavrularının bir tanesi kubbeden düşerek ölmüştü." dedi.

Çınar, leyleklerin sürü halinde dolaştığını ve gündüz vakitlerinde yaptıkları yuvada hiç görünmediklerini anlattı.

Leyleklerin mahalleye renk kattığını dile getiren Çınar şöyle konuştu:

"Gündüzleri uçarak yemlenmeye gidiyorlar. Hem yavrularını gezdiriyorlar hem de uçmayı öğretiyorlar. Akşamları da gelip yavruların 4'ü bir duruyor anne baba ayrı duruyor. Sabahın ilk ışıklarıyla peş peşe giderler. Göremediğimiz zaman telefonda birbirimize sorduğumuz zamanlar da oluyor. Az nüfusumuza rağmen bu leylekler bizlere ayrı bir hareket kattı. Seneye tekrar gelmelerini bekliyoruz."

YORUMLAR
500
Mazars Denge, '3. Entegre Raporu'nu yayımladı Mazars Denge, '3. Entegre Raporu'nu yayımladı Bakan Soylu Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması Bakan Soylu Akreditasyon ve Destek AFAD Gönüllüleri Sertifika Teslim Töreni'nde konuştu Açıklaması Konut Fiyat Endeksi haziranda yüzde 9,0 arttı Konut Fiyat Endeksi haziranda yüzde 9,0 arttı
Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beykoz'un 'Yaren' leylekleri 10 yıldır aynı caminin kubbesinde yavruluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:32:13. #1.13#
SON DAKİKA: Beykoz'un "Yaren" leylekleri 10 yıldır aynı caminin kubbesinde yavruluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement