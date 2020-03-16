İlkbahar'da Domaniç'te kar yağdı, yollar kapandı - Son Dakika

İlkbahar'da Domaniç'te kar yağdı, yollar kapandı

Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderler ile Kocayayla geçidini açık tutabilmek için çalışıyor

KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Kocayayla geçidinde kar yağışı, sis ve buzlanma sürücülere zor anlar yaşattı.

Domaniç- İnegöl karayolu Kocayayla geçidinde kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Karayolları ekipleri kar küreme araçları ve greyderler ile yolu açık tutabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.