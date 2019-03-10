Son Dakika Haberleri: İlkbahar Güzellikleriyle Göz Kamaştırıyor

İlkbahar Güzellikleriyle Göz Kamaştırıyor

1 saat önce

Bol yağışlı kış mevsiminin ardından havanın ısınmasını fırsat bilen Ceylanpınar halkı soluğu parklarda ve çay ocaklarında aldı.

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Bol yağışlı kış mevsiminin ardından havanın ısınmasını fırsat bilen Ceylanpınar halkı soluğu parklarda ve çay ocaklarında aldı.

Kış mevsiminde tüm yurtta olduğu gibi Ceylanpınar ilçesinde de görülen yoğun yağışlı hava, baharın gelmesiyle yerini bol güneşli günlere bıraktı. İlçe sakinleri aileleri ile birlikte soluğu parklarda aldı. İlçe sakinlerinden Mehmet Çelik, "Bu yıl bölgemize yağan bol yağışlar nedeniyle kış ayında güneşin yüzünü bile göremedik. Fakat ilkbahara girdiğimiz bu günlerde havaların mevsim normalleri üzerine çıkması yüzümüzü güldürdü. İnşallah havalar bir müddet daha güneşli olur da bizler de sıcak havanın tadını çıkarırız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:42 Kaynak: İHA

Ceylanpınar, Güncel
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