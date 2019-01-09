Son Dakika Haberleri: İlkbahar-yaz modası Bursa’da sergileniyor

İlkbahar-yaz modası Bursa’da sergileniyor

2 saat önce

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılan kapısı niteliğine ulaşan Junioshow, kapılarını açtı.

İlkbahar-yaz modası Bursa’da sergileniyor, System.String[]
Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörünün dünyaya açılan kapısı niteliğine ulaşan Junioshow, kapılarını açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:30 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bir Kent "Geceleri Daha Güzel Görüyorum" Diyen 'Kedi Gözlü' Çocuğu Konuşuyor Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi

Giresun'da Film Gibi Firar! Ziyaretçi Kılığında Cezaevinden Kaçtı İzmir'deki Doktor Skandalında Mahrem Görüntüleri Paylaşılan Genç Kadının İfadesi Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 19:33:41. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkbahar-yaz modası Bursa’da sergileniyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]