İlkbaharda açan çiçekler Trakya'ya renk kattı - Son Dakika
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İlkbaharda açan çiçekler Trakya'ya renk kattı

10.04.2022 09:21
İlkbaharda açan çiçekler Trakya'ya renk kattı

Kırklareli'nde hava sıcaklığının artmasıyla çiçek açan ağaçlar, Trakya'da renkli görüntüler oluşturdu.

Kırklareli'nde hava sıcaklığının artmasıyla çiçek açan ağaçlar, Trakya'da renkli görüntüler oluşturdu.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de turistlerin ilgisini çeken Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da dallarda boy gösteren çiçeklerle ayrı bir güzelliğe büründü.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çiçek açan meyve bahçelerindeki ağaçlar ile yeşeren buğday tarlaları rengarenk görünüme kavuştu.

Bir çok vatandaşlar meyve bahçelerinde fotoğraf çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, AA muhabirine, ilkbahar ile tabiatın canlandığını söyledi.

İlkbaharda ağaçların çiçek açtığını, otların yeşerdiğini ifade eden Aksoy, özellikle meyve ağaçlarının görseli insana huzur verdiğini kaydetti.

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Trakya Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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