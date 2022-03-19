İlkbaharda da Palandöken'deki kış turizm hareketliliği sürüyor - Son Dakika
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İlkbaharda da Palandöken'deki kış turizm hareketliliği sürüyor

19.03.2022 16:10
İlkbaharda da Palandöken'deki kış turizm hareketliliği sürüyor

İlkbaharda yağan karla kayak sezonunun uzadığı Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde kış turizmi devam ediyor.

İlkbaharda yağan karla kayak sezonunun uzadığı Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde kış turizmi devam ediyor.

Kentte hafta boyunca etkili olan yağışlarla kar kalınlığının 185 santimetre ölçüldüğü merkeze gelen kayakseverler, aileleriyle kızak kaydı, kayak ve snowboard yaptı.

Çevre illerden çok sayıda ziyaretçi de hafta sonu tatilini kayak merkezinde değerlendiriyor.

Kayakseverlerden Turgut Sancak, AA muhabirine, Aydın'dan geldiğini ve memleketlerinde artık havaların ısındığını söyledi.

Erzurum'da mart ayında kayak yapmanın keyfini yaşadıklarını ifade eden Sancak, "Aydın çevresindeki kayak merkezlerine gittim ama burası gibisi yok. İmkanları ve pisti çok iyi. Her türlü olanağı sağlıyorlar." dedi.

Dilara Kübra Kaya ise ilk defa kayak yapmaya geldiklerini anlattı.

Kış turizmi için vatandaşları Palandöken'e davet eden Kaya, "Palandöken çok güzel. Hava kötü olsa da çok güzel eğlendik. Erzurum'da yaşayanlar için çok büyük bir fırsat. Uzakta yaşayan insanlar için de kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü burası bulunmayacak bir nimet." diye konuştu.

Amasya'dan gelen Burak Arslan da bu yıl da sezonun uzamasının bütün kayakseverler gibi kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

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Kayak Merkezi, Kış Turizmi, Erzurum, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlkbaharda da Palandöken'deki kış turizm hareketliliği sürüyor - Son Dakika


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