İlkbaharda etkili olan kar yağışı Doğu Anadolu'da hayatı olumsuz etkiledi (2) - Son Dakika

Ağrı'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde etkisini gösteren yağış, yüksek kesimler başta olmak üzere kenti beyaz örtü ile kapladı.

Erzurum , Ardahan , Kars ve Ağrı 'da ilkbaharda yağan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Bakan Ziya Selçuk'tan okullarla ilgili açıklama: Renk değişti diye kapatılacak diye bir şey yok