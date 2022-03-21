İlkbaharda "kara kış"ın yaşandığı Ağrı'da ekipler karla kaplı yolları açıyor - Son Dakika
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İlkbaharda "kara kış"ın yaşandığı Ağrı'da ekipler karla kaplı yolları açıyor

21.03.2022 12:29
İlkbaharda "kara kış"ın yaşandığı Ağrı'da ekipler karla kaplı yolları açıyor

Mart ayı gelmesine rağmen kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da, ekipler köy yollarını açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Mart ayı gelmesine rağmen kar yağışı ve dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da, ekipler köy yollarını açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

Zaman zaman tipinin de etkili olduğu kırsalda İl Özel İdaresi ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için gece gündüz çalışma yürütüyor.

Kentteki 4 bin 817 kilometrelik yol ağında 81 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekiple mesai yapan İl Özel İdaresi, tipi nedeniyle aynı gün bir köy yolunu birçok kez açmak zorunda kalıyor.

Ekipler, önceki yıllara göre daha fazla karın yağdığı kentte, ulaşıma kapanan köylerdeki hastaların da hastanelere yetiştirilmesi için zamanla yarışıyor.

Çığın düştüğü yerlere kardan tüneller yapılıyor

Çığ nedeniyle ulaşıma kapanan yolların açılmasının zaman alması ve vatandaşların sorun yaşamaması için bölgeye kardan tüneller yapan ekipler, vatandaşların hayır dualarıyla moral buluyor.

Greyder operatörü Fikret Doğan, AA muhabirine, karla kaplı yolların ulaşıma açılması için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Tipide görüş mesafesinin düştüğünü ve yol açmakta çok zorlandıkları ifade eden Doğan, şunları anlattı:

"Bugün yol açma çalışması yürüttüğümüz yer, il merkezine bağlı olan yüksek rakımlı köylerden Özveren bölgesidir. 4 saattir yolu açmaya çalışıyoruz ve köye çok yaklaştık. Kar ve tipinin kapattığı bütün köy yollarına ekiplerimizle aynı günde ulaşmak için yoğun uğraş veriyoruz. Vatandaşlarımız için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Yaşlı ve diyaliz hastalarımızın yaşadığı köyler var. Onlara ve herkese yardımcı olmak için sürekli yollardayız. Bahar ayında olmamıza rağmen mevsim çok zor geçiyor ve aynı zamanda kışımız da çok çetin geçti. Köy yollarımızın çoğunda kar kalınlığı 2 metreyi aşıyor."

"Bir köy yolunu aynı gün 3 defa açmak zorunda kalıyoruz"

Önceki yıllara göre kentte kışın uzun geçtiğine ve daha fazla kar yağdığına dikkati çeken Doğan, karla mücadeleye her zaman hazır olduklarını anlattı.

Mesleğini severek yaptığını ve vatandaşlara hizmet etmenin güzel bir duygu olduğunu dile getiren Doğan, "Bu sene ovadaki köylerimizde bile çok fazla tipi etkili oluyor. Özellikle tipi bizi zorluyor çünkü yolu açıp köye ulaşıyoruz ve dönene kadar tipi nedeniyle tekrar yol ulaşıma kapanıyor. Biz de gün oluyor bir köy yolunu 3 defa açmak zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Halit Yalvaç ise İstanbul'da yaşadığını ve bir süre önce köyüne geldiğini ifade etti.

Bu yıl kışın uzun sürdüğünü aktaran Yalvaç, şunları söyledi:

"73 yaşına girdim ve bu sene gibi sene görmedim. İl Özel İdaresi ekipleri gelip yolumuzu açıyor, Allah onlardan razı olsun. Son bir haftada çok fazla kar yağdı. Sürekli yolumuzu açıyorlar ama tipi nedeniyle tekrar kapanıyor. Sonra yeniden açıyorlar ve şu an yolumuz açıldı. Eskiden baharda bu kadar kar yağmazdı bu sene çok yağdı."

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Ağrı, Mart, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlkbaharda 'kara kış'ın yaşandığı Ağrı'da ekipler karla kaplı yolları açıyor - Son Dakika


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