İlkbaharda yağan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı - Son Dakika
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İlkbaharda yağan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı

16.03.2022 12:20
İlkbaharda yağan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışının kayak sezonunu uzatması sebebiyle turizmciler yeniden rezervasyon almaya başladı.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ilkbaharda etkili olan yoğun kar yağışının kayak sezonunu uzatması sebebiyle turizmciler yeniden rezervasyon almaya başladı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde son günlerde aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle 2 bin 634 metre rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki pistlerde kar kalınlığı 150 santimetreyi geçti.

Kristal karı, sarıçam ormanları, uzun ve güvenli kayak pistleriyle öne çıkan Cıbıltepe'de son günlerde yağan kar kayaksevenlerin yanı sıra bu bölgede faaliyet yürüten otel işletmecileri ve turizmcileri de sevindirdi.

Normal şartlarda mart sonuna doğru pistlerdeki karların erimesi beklenirken yeni yağan karla pistlerin yeniden karla kaplanması kayak sezonunu uzattı.

Cıbıltepe'deki turizmciler de bu nedenle yeniden misafirleri için rezervasyon yapmaya başladı.

"Mevcut karla nisan ortalarına kadar kayak yapılabilecek"

Sarıkamış'ta faaliyet yürüten Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, bir haftadır yağan karın sezonu uzatıp turizmciler ve kayak severlerin yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin de son günlerde ülkede yağan kardan nasibini aldığını, pistlerde kar kalınlığının 150-170 santimetreye ulaştığını anlatan Taş, "Martta yağan kar çok öngörmediğimiz miktarda kardı. Misafirlerimizi kayak merkezimize bekliyoruz. Tesisler olarak sezon sonu kampanyaları başlattık ve yeniden rezervasyonlar almaya başladık." dedi.

Taş, ilkbaharda beklenenden fazla kar yağdığına dikkati çekerek, "Mevcut karla nisan ortalarına kadar kayak yapılabilecek. Herkesi bu güzelliklerden yaralanmaya davet ediyoruz. Muazzam bir manzara, kar kalitesi var. Herkesi sarıçam ormanları içindeki bu güzellikleri tatmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

"Sezonun son günleri diye tahmin ediyorduk"

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Kemal Sönmez de martta tahmin edemedikleri miktarda karla karşılaştıklarını dile getirerek, "Sezonun son günleri diye tahmin ediyorduk ama öyle olmadı ve sezon 15 Nisan'a kadar uzadı. Kar kalitesi güzel, misafirlerimizi sarıçam ormanları arasında kayağa bekliyoruz. İşletmeler de sezon sonu promosyonları yaptılar. Kayakseverleri müthiş bir final bekliyor." ifadesini kullandı.

Ankara'dan kayak için Sarıkamış'a gelen Nihat Çamlı da sarıçam ormanıyla kristal karın buluştuğu kayak merkezine hayran kaldığını belirterek, "Son bir haftada yağan karla pistler harika oldu." dedi.

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Karla kaplanan Kapadokya havadan görüntülendi Karla kaplanan Kapadokya havadan görüntülendi

Cıbıltepe Kayak Merkezi, Türkiye, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlkbaharda yağan kar Cıbıltepe'de kayak sezonunu uzattı - Son Dakika


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