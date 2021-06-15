Üye Girişi
İlkbaharda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 azaldı - Son Dakika

İlkbaharda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 azaldı

15.06.2021 14:14
İlkbaharda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 azaldı, System.String[]

İlkbaharda uzun yıllar yağış ortalaması, normaline göre yüzde 22, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı.

İlkbaharda uzun yıllar yağış ortalaması, normaline göre yüzde 22, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ilkbahar mevsimi (mart, nisan, mayıs) yağış ortalaması 168 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de bu yılın ilkbaharında 131,1, geçen yılın ilkbahar mevsiminde 185,7 milimetre yağış düştü.

Böylece Türkiye'de ilkbahar yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22, geçen yılın aynı dönemine oranla da yüzde 29 azaldı.

Bu ilkbaharda en fazla yağış 311 milimetre ile Düzce'de, en az yağış 59 milimetreyle Şanlıurfa'da kaydedildi.

Yağış, Orta ve Batı Karadeniz, Giresun, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik çevreleri, Kırklareli'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde normal değerlere göre yüzde 40'tan fazla arttı. Aydın, Burdur, Antalya, Niğde, Erzurum, Malatya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde ise yüzde 60'ları aşan düşüş kaydedildi. Burdur, Şanlıurfa ve Mardin son 50 yılın en düşük 2. ilkbahar yağışını alan iller olarak kayıtlara geçti. İlkbaharda Düzce, son 50 yılın en yüksek ilkbahar yağışını aldığı tespit edildi.

İlkbaharda yağışlar, Marmara ve Karadeniz Bölgesi haricindeki diğer bölgelerde azaldı.

İlkbaharda normaline göre en fazla yağış azalması ise yüzde 54 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilkbahar yağışları son 50 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Geçen yılla karşılaştırıldığında yağış en fazla Marmara ve Karadeniz bölgelerinde arttı.

"Hazirandan itibaren ülkemizin büyük bir kısmında yağış var"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, Türkiye'de ilkbahar mevsiminde yağışların azaldığını, sadece Marmara ve Karadeniz'de yağışın arttığını söyledi.

Şaylan, "İlkbahar mevsiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun iç kısımları, Ege'nin güney kısımları, Antalya ve onun iç kısımlarında kuraklık gözüktü. Mayıs ayında ülkenin büyük bir kısmında kuraklık arttı. Bu dönemde düşen yağışlar çok fazla değil. Yağışların az düşmesi özellikle bitkilerin gelişmeye başladığı, sulama suyu ihtiyaçlarını arttığı bu dönemde önemli. Haziran ayından itibaren ülkemizin büyük bir kısmında yağış var. Hatta bazı bölgelerde şiddetli yağışlar. Bazen bu şiddetli yağışlar fayda yerine zarar da getirebilir." diye konuştu.

2021 ilkbaharında yağışın bölgelere dağılımı şöyle:

Bölgeler2021 ilkbahar mevsimi (mm)Normal (mm)Geçen Yıla Göre Değişim (%)Normaline Göre Değişim (%)
Marmara188,1154,812 artma22 artma
Ege124,615715 azalma21 azalma
Akdeniz115,5163,135 azalma29 azalma
İç Anadolu102,6139,412 azalma26 azalma
Karadeniz186,4173,78 artma7 artma
Doğu Anadolu128,2205,652 azalma38 azalma
Güneydoğu Anadolu78,8172,970 azalma54 azalma

Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, İlkbahar, Marmara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlkbaharda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 azaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil 15:28 Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil Doğal gazı açarak intihara kalkışan kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı 15:24 Doğal gazı açarak intihara kalkışan kadın, tedaviyi kabul etmeyip hastaneden kaçtı 15:20 "Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı 15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak 15:04 Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak TBMM'ye girişlerde ziyaretçiler için aşı kartı zorunluluğu getirildi 14:48 TBMM'ye girişlerde ziyaretçiler için aşı kartı zorunluluğu getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! 14:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan 28 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa'ya gitti! Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı 14:03 Kurşuna dizip, para dolu çantayla ortadan kayboldular! Para sevkiyatı yapan kadın yöneticiye silahlı saldırı

Son Dakika Haberleri
15:27 Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan'a açtı ağzını, yumdu gözünü: Geçmişi temiz değil
15:19 "Dur" ihtarına uymayıp, yakalanınca polisi tehdit etti: Seni ya da çocuklarını bulup hesap soracağım
15:17 Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti
15:15 Irkçı küfürleri tespit edilmişti! Avusturyalı futbolcu Arnautovic hakkında soruşturma başlatıldı
15:04 Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor
15:04 Oyuncu Bergüzar Korel'in kız bebeği olacak
14:48 Falcao'nun şanssızlığı bitmek bilmiyor! Bu kez de koronavirüse yakalandı
14:40 Fenerbahçe, Ahmet Ağaoğlu'nun, "2010-11'de şike yapılmıştır" ifadesine sert yanıt verdi
14:25 Günlerdir Müge Anlı'da aranıyordu! Talihsiz adamın cansız bedeni arkadaşının fabrikasındaki kuyuda bulundu
14:14 Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?
Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi Aç kalan tilki şehre indi, avladığı tavuğu kaçırdı! O anlar görüntülendi         
15:29
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu Caner'in Umut Meraş konusuyla ilgili yaptığı savunma, sosyal medyada alay konusu oldu         
15:23
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor Ek gelir için yaban mersini ekmeye başlayan üretici, yıllık 100 bin TL kazanıyor         
15:05
Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor Son Dakika: Organize sanayi bölgelerinde mobil ekiplerle yerinde aşı uygulaması başlıyor         
15:04
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı NATO Zirvesi'ndeki liderlerin beden dili analiz edildi! En ilginç değerlendirme Erdoğan - Macron görüşmesine yapıldı         
13:41
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkan genç, anne babasını öldürdü Balıkesir'de cezaevinden izinli çıkan genç, anne babasını öldürdü         
12:20
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı 4 ilde Sedat Peker suç örgütüne operasyon: 25 gözaltı         
11:44
4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu 4 gündür kayıptı! Genç adamın cansız bedeni okul bahçesinde bulundu         
10:26
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Financial Times'ın kapağına sessiz kalmadı         
09:50
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 15:47:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlkbaharda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement