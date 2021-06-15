İlkbaharda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 azaldı - Son Dakika

İlkbaharda uzun yıllar yağış ortalaması, normaline göre yüzde 22, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 azaldı.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar ilkbahar mevsimi (mart, nisan, mayıs) yağış ortalaması 168 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de bu yılın ilkbaharında 131,1, geçen yılın ilkbahar mevsiminde 185,7 milimetre yağış düştü.

Böylece Türkiye'de ilkbahar yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22, geçen yılın aynı dönemine oranla da yüzde 29 azaldı.

Bu ilkbaharda en fazla yağış 311 milimetre ile Düzce'de, en az yağış 59 milimetreyle Şanlıurfa'da kaydedildi.

Yağış, Orta ve Batı Karadeniz, Giresun, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik çevreleri, Kırklareli'nin kuzeyi ile Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde normal değerlere göre yüzde 40'tan fazla arttı. Aydın, Burdur, Antalya, Niğde, Erzurum, Malatya çevreleri ile Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde ise yüzde 60'ları aşan düşüş kaydedildi. Burdur, Şanlıurfa ve Mardin son 50 yılın en düşük 2. ilkbahar yağışını alan iller olarak kayıtlara geçti. İlkbaharda Düzce, son 50 yılın en yüksek ilkbahar yağışını aldığı tespit edildi.

İlkbaharda yağışlar, Marmara ve Karadeniz Bölgesi haricindeki diğer bölgelerde azaldı.

İlkbaharda normaline göre en fazla yağış azalması ise yüzde 54 Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kayıtlara geçti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ilkbahar yağışları son 50 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Geçen yılla karşılaştırıldığında yağış en fazla Marmara ve Karadeniz bölgelerinde arttı.

"Hazirandan itibaren ülkemizin büyük bir kısmında yağış var"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Şaylan, Türkiye'de ilkbahar mevsiminde yağışların azaldığını, sadece Marmara ve Karadeniz'de yağışın arttığını söyledi.

Şaylan, "İlkbahar mevsiminde Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu'nun iç kısımları, Ege'nin güney kısımları, Antalya ve onun iç kısımlarında kuraklık gözüktü. Mayıs ayında ülkenin büyük bir kısmında kuraklık arttı. Bu dönemde düşen yağışlar çok fazla değil. Yağışların az düşmesi özellikle bitkilerin gelişmeye başladığı, sulama suyu ihtiyaçlarını arttığı bu dönemde önemli. Haziran ayından itibaren ülkemizin büyük bir kısmında yağış var. Hatta bazı bölgelerde şiddetli yağışlar. Bazen bu şiddetli yağışlar fayda yerine zarar da getirebilir." diye konuştu.

2021 ilkbaharında yağışın bölgelere dağılımı şöyle:

Bölgeler 2021 ilkbahar mevsimi (mm) Normal (mm) Geçen Yıla Göre Değişim (%) Normaline Göre Değişim (%) Marmara 188,1 154,8 12 artma 22 artma Ege 124,6 157 15 azalma 21 azalma Akdeniz 115,5 163,1 35 azalma 29 azalma İç Anadolu 102,6 139,4 12 azalma 26 azalma Karadeniz 186,4 173,7 8 artma 7 artma Doğu Anadolu 128,2 205,6 52 azalma 38 azalma Güneydoğu Anadolu 78,8 172,9 70 azalma 54 azalma

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