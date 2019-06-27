Son Dakika Haberleri: "İlkbaharda yeterli yağış olmadı"
Son Dakika Güncel Haber

"İlkbaharda yeterli yağış olmadı"

1 saat önce

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilkbaharda yeterli yağış olmaması nedeniyle buğday, arpa ve şeker pancarı veriminde geçen yıla oranla düşüş yaşandığını belirtti.

Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilkbaharda yeterli yağış olmaması nedeniyle buğday, arpa ve şeker pancarı veriminde geçen yıla oranla düşüş yaşandığını belirtti.
Başkan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının ilk günlerinde yağışın bol olduğunu ancak nisan ve mayıs aylarındaki yağış azlığının çiftçileri kaygılandırdığını söyledi.
Son bir ayda düşen yağış miktarının yetersizliğinden ekili alanlarda istenilen verimin alınamadığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:
"Ülkemizin birçok yerinde sel felaketi yaşanırken bölgemizde kuraklık yaşanıyor. Ekili alanlara baktığımızda toprakta ciddi çatlama var. İlkbaharda yeterli yağış olmadı. Ekinler yer yer kurudu. Hububatın sarardığı, başakın çıkmadığı yerler var. Özellikle buğday, arpa ve şeker pancarında ciddi bir düşüş yaşanmakta. Devletimiz yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçimizin borcunu faizsiz olarak ertelemesini talep ediyoruz. Çünkü devletimiz güçlüdür. Odamıza 11 bin kayıtlı çiftçimiz var."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:49 Kaynak: AA
ziraat odası, malazgirt, arpa, buğday, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Bomba tehdidi yolcu uçağını indirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik Aflatoksinden arındırılmış biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 13:03:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "İlkbaharda yeterli yağış olmadı"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]