"İlkbaharda yeterli yağış olmadı"
1 saat önce
Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilkbaharda yeterli yağış olmaması nedeniyle buğday, arpa ve şeker pancarı veriminde geçen yıla oranla düşüş yaşandığını belirtti.
Malazgirt
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:49 Kaynak: AA
Ziraat Odası Başkanı Tahsin Kılıç, ilkbaharda yeterli yağış olmaması nedeniyle buğday, arpa ve şeker pancarı veriminde geçen yıla oranla düşüş yaşandığını belirtti.
Başkan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayının ilk günlerinde yağışın bol olduğunu ancak nisan ve mayıs aylarındaki yağış azlığının çiftçileri kaygılandırdığını söyledi.
Son bir ayda düşen yağış miktarının yetersizliğinden ekili alanlarda istenilen verimin alınamadığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:
"Ülkemizin birçok yerinde sel felaketi yaşanırken bölgemizde kuraklık yaşanıyor. Ekili alanlara baktığımızda toprakta ciddi çatlama var. İlkbaharda yeterli yağış olmadı. Ekinler yer yer kurudu. Hububatın sarardığı, başakın çıkmadığı yerler var. Özellikle buğday, arpa ve şeker pancarında ciddi bir düşüş yaşanmakta. Devletimiz yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçimizin borcunu faizsiz olarak ertelemesini talep ediyoruz. Çünkü devletimiz güçlüdür. Odamıza 11 bin kayıtlı çiftçimiz var."
Son dakika! Bomba tehdidi yolcu uçağını indirdi
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma
HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik
Aflatoksinden arındırılmış biber tohumu geliştirdi, ilk müşterisi İsrail oldu