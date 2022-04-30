İlkbaharda zirai don yaşanmayan Iğdır'da sofralık kayısı üretiminde artış bekleniyor - Son Dakika
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İlkbaharda zirai don yaşanmayan Iğdır'da sofralık kayısı üretiminde artış bekleniyor

30.04.2022 11:00

Türkiye'deki kayısı üretiminde önemli merkezlerden biri olan Iğdır'da bu yıl ilkbahar mevsiminde zirai don yaşanmaması üreticinin yüzünü güldürdü.

Türkiye'deki kayısı üretiminde önemli merkezlerden biri olan Iğdır'da bu yıl ilkbahar mevsiminde zirai don yaşanmaması üreticinin yüzünü güldürdü.

Özellikle sofralık kayısı üretiminde adından söz ettiren ve ilkbahar döneminde üretimi olumsuz etkileyecek herhangi bir doğa olayı yaşanmayan kentte tüm kayısı bahçelerindeki ağaçlardan tam verim bekleniyor.

Geçmiş yıllarda 40 bin ton olarak gerçekleşen kayısı rekoltesinin de Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gerçekleştirdiği çalışmalarla bu yıl 3 bin ton daha artması öngörülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, AA muhabirine, Iğdır'ın her geçen gün artan potansiyeliyle adeta bir kayısı üretim merkezine dönüştüğünü söyledi.

Yurtta sofralık kayısı denilince ilk akla gelen çeşitlerden birinin şalak kayısısı olduğunu belirten Yolcu, "Her yıl yeni bahçeler kurularak üretim alanları artırılıyor. Bu yıl da ciddi anlamda bir artışımız olacak." dedi.

"Kayısı konusunda bizim en büyük sorunumuz ilkbahar geç donları"

Mevsimden dolayı farklı bölgelerdeki merkezlerde don olaylarının yaşandığını aktaran Yolcu, "Kayısı konusunda bizim en büyük sorunumuz ilkbahar geç donları, donlar kayısı üretimi konusunda büyük risk oluşturuyor. Bu yıl don olayı yaşamadık. Dolayısıyla bu üretim sezonunda rekoltenin artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Her geçen yıl artan rekoltenin gerek kentin gerekse üreticinin ekonomisine önemli katkı sağladığını anlatan Yolcu, şunları kaydetti:

"Tahminimize göre bu yıl üretimde 43 bin ton civarında bir rekolte oluşacak. Önceki yıllara ve geçen yıla göre rekolte artarak devam ediyor. Kayısı artık ihracata konu olan bir ürün olmaya başladı. Bu yıl da yine ihracat konusunda kayısının önce çıkacağını tahmin ediyoruz."

Kayısı üreticisi Volkan Demir de bu yıl kayısıdan güzel verim beklediklerine değinerek, "Bu sene kış biraz uzun sürdü, çok kar yağdı. Don vuracak diye korktuk ama çok şükür bir şey olmadı. Şimdi ağaçlarımızda çağla oranı iyi durumda, güzel verim alacağız. Hasat zamanını bekliyoruz, inşallah bu yıl bol verim alıp bu ürünlerimizi değerinde fiyatlarla satacağız." ifadelerini kullandı.

İlkbaharda zirai don yaşanmayan Iğdır'da sofralık kayısı üretiminde artış bekleniyor
İlkbaharda zirai don yaşanmayan Iğdır'da sofralık kayısı üretiminde artış bekleniyor
İlkbaharda zirai don yaşanmayan Iğdır'da sofralık kayısı üretiminde artış bekleniyor
İlkbaharda zirai don yaşanmayan Iğdır'da sofralık kayısı üretiminde artış bekleniyor

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Kaynak: AA

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