İlkbaharın gelmesiyle Antalya'da doğa canlandı - Son Dakika

Antalya'da ilkbaharla birlikte ağaç ve yeşil alanlarda çiçeklerin açmasıyla renkli görüntüler oluştu.

Zengin bir bitki çeşitliliğine sahip sahil kentinde ağaçların çiçek açmasıyla renk cümbüşü yaşanmaya başladı.

Rengarenk görünüme kavuşan kentte, doğal ortamların yanı sıra park ve bahçeler de açan çiçekler ayrı bir güzellik oluşturdu.

Kent sakinleri ve turistler, baharın getirdiği eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

Zeytin ve turunçgiller başta olmak üzere binlerce ağacın bulunduğu kent merkezindeki Zeytinpark, rengarenk çiçeklerle doldu, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.