Toros ve Amanos Dağları'nda yetişen nergis çiçekleri, baharın gelişini müjdelemesinin yanı sıra birçok vatandaşa da gelir kapısı oluyor.

Kadirli ve Sumbas ilçelerindeki bahçelerinde nergis yetiştiren vatandaşlar, ürünlerini satarak aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kızyusuflu köyünde yaşayan İlyas Türkmenoğlu, AA muhabirine, her yıl şubat ayında havanın ısınmasıyla bahçesine ekimini yaptığı nergislerin çiçek açtığını söyledi.

Süs bitkisi olan nergisin demetini 5 liraya sattığını dile getiren Türkmenoğlu, güzel kokusu ve büyüleyici güzelliğiyle baharın müjdecisi olan nergis çiçeğinin doğada kendiliğinden de yetişebildiğini belirtti.

Nergisin hiçbir masrafının olmadığını aktaran Türkmenoğlu, "Dağlardan ve evlerimizin bahçesinden topladığımız nergis çiçeğini demet haline getiriyoruz. Yağmur suyuyla beslenen, hiçbir masrafı olmayan ve mis kokusuyla büyük ilgi gören nergisleri satarak aile bütçemize katkı sağlıyoruz." diye konuştu.