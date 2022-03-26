Düzce'de kar, bahar dinlemiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de kar, bahar dinlemiyor

26.03.2022 12:14

Düzce'de kar, bahar dinlemiyor Düzce'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Düzce'de kar, bahar dinlemiyor

DÜZCE - Düzce'de gece saatlerinde başlayan sağanak yağış sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlkbaharın ortasında şehir beyaza bürünürken, lapa lapa kar kentte etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sağanak yağış uyarısının ardından gece saatlerinde Düzce'de yağmur başladı. Sabah saatlerinde ise sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. İlkbaharın ortalarına girilmesine rağmen lapa lapa yağan kar sebebi ile kent beyaza büründü. Yüksek kesimlerde kar sebebi ile kar kalınlığı 20 santimetreye kadar ulaşırken, Düzce Belediyesi Karla Mücadele ekipleri de herhangi bir olumsuzluk olmaması için bölgelerde bekleyişini sürdürüyor. Kış aylarının hala devam ettiğini dile getiren Mücahit Talha Tekin, "Düzce'de bu sene kış uzun sürdü. Şubat ayından sonra İlkbahar aylarında başlayan bir kar yağışına maruz kaldık burada. Büyük ihtimalle yaz geç gelecek. Biz direk montları çıkartıp tişörtlere geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Düzce'de kar, bahar dinlemiyor
Düzce'de kar, bahar dinlemiyor
Düzce'de kar, bahar dinlemiyor
Düzce'de kar, bahar dinlemiyor
Düzce'de kar, bahar dinlemiyor
Düzce'de kar, bahar dinlemiyor
Düzce'de kar, bahar dinlemiyor
Düzce'de kar, bahar dinlemiyor
Düzce'de kar, bahar dinlemiyor
Düzce'de kar, bahar dinlemiyor

YORUMLAR
500
Erzurum bahar ayında kara teslim oldu Erzurum bahar ayında kara teslim oldu Kar yağışı altından baharı karşıladılar Kar yağışı altından baharı karşıladılar

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de kar, bahar dinlemiyor - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Düzce Belediyesi toplu taşıma araçlarına mazot desteği vereceğini açıkladı
12:40 Böylesi ne görüldü ne duyuldu: Denizlili genç 1 yıldır acıkmıyor! Tıp dünyası bu garip vakayı araştırıyor
12:23 Kuzey Kore'den Top Gun tadında balistik füze denemesi!
12:20 Bahçeli "tummak" dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek?
12:07 Ata Demirer'in ayakta durmakta güçlük çektiği anlar!
12:05 Bahçeli, CHP Lideri'nin "Nereye yüzeceksin" sorusuna "Yüzmeyi değil, tummayı biliriz" diye yanıt verdi!
12:02 Abdurrahim Albayrak'tan taraftarı kızdıran açıklama: Kerem'i nasıl aldığımı anlatsam şaşırırsınız!
11:59 Rusya 292 Ukrayna askerinin bulunduğu kışlayı, Sedat Peker'in otelinin bulunduğu yöntemle tespit etti! Yöntemin adı, jelokasyon!
11:21 Milyonluk aracın dört tekerleğini de bıçakla parçalayan zanlı her yerde aranıyor
11:18 Çanakkale Köprüsü'nde ücretli geçiş dönemi başladı: İşte otomobil, minibüs, tır, motosikletler için ayrıntılı geçiş ücretleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 13:00:04. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de kar, bahar dinlemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement