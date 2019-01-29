İLKÇEV İzcileri Mahalli Kış Kampında
20 dakika önce
İLKÇEV izcileri 2 lider ve 8 izcisiyle Kocaeli İzcilik İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019 Mahalli Kış Kampına katıldı.
Kulüp liderlerinden Zahid Çevik ve Şamil Çevik ile ergin izcilerden oluşan Sokullu ve Vahdettin ekibi izcileri, kış faaliyetini Kefken kamp eğitim merkezinde gerçekleştirdi.
Kocaeli Mahalli Kış Kampı; arazi çalışmaları, takım yarışmaları, arama kurtarma , pentatlon eğitimleri gibi etkinliklerle başarıyla tamamlandı.
Mahalli Kış Kampı faaliyetlerin de Sokullu izci ekibimiz Kocaeli İl Temsilciliği tarafından madalyayla ödüllendirildi.
İLKÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzci Lideri Tuncay Başoğlu yaptığı açıklamada, kulübümüzün her zaman olduğu gibi gençlerin eğitim ve sosyal gelişimleri açısından yararlı çalışmalarda yer alacaklarını ve bundan sonra da faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:39 Kaynak: Bültenler
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