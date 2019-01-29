Son Dakika Haberleri: İLKÇEV İzcileri Mahalli Kış Kampında

İLKÇEV İzcileri Mahalli Kış Kampında

20 dakika önce

İLKÇEV izcileri 2 lider ve 8 izcisiyle Kocaeli İzcilik İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 2019 Mahalli Kış Kampına katıldı.

İLKÇEV İzcileri Mahalli Kış Kampında, System.String[]

Kulüp liderlerinden Zahid Çevik ve Şamil Çevik ile ergin izcilerden oluşan Sokullu ve Vahdettin ekibi izcileri, kış faaliyetini Kefken kamp eğitim merkezinde gerçekleştirdi.

Kocaeli Mahalli Kış Kampı; arazi çalışmaları, takım yarışmaları, arama kurtarma , pentatlon eğitimleri gibi etkinliklerle başarıyla tamamlandı.

Mahalli Kış Kampı faaliyetlerin de Sokullu izci ekibimiz Kocaeli İl Temsilciliği tarafından madalyayla ödüllendirildi.

İLKÇEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İzci Lideri Tuncay Başoğlu yaptığı açıklamada, kulübümüzün her zaman olduğu gibi gençlerin eğitim ve sosyal gelişimleri açısından yararlı çalışmalarda yer alacaklarını ve bundan sonra da faaliyetlerinin hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 11:39 Kaynak: Bültenler

Vahdettin, Kocaeli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Oyuncu İsyan Etti: Mescitteki Halının Deseni Gamalı Haça Benziyor Amasya Üniversitesi'nde Açılan 30 Kişilik Kadroya 2 Bin 477 Kişi Başvurdu

Milli Eğitim Bakanlığı Harekete Geçti! Sürücü Kurslarına Sınırlama Geliyor CHP'nin Erzurum'da Aday Gösterdiği 2000 Doğumlu Genç İsim Dikkatleri Üzerine Topladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 11:59:50. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İLKÇEV İzcileri Mahalli Kış Kampında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]