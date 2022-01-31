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BOŞANDIĞI EŞİNİN BALTALI SALDIRISINA UĞRAYAN KADININ KOPAN PARMAKLARI YERİNE DİKİLDİ - Son Dakika

BOŞANDIĞI EŞİNİN BALTALI SALDIRISINA UĞRAYAN KADININ KOPAN PARMAKLARI YERİNE DİKİLDİ

31.01.2022 13:32

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, İlke Demirci'nin (29) boşandığı eşinin İsmail Demirci'nin (35) baltalı saldırısı sonucu kopan 3 parmağı kaldırıldığı Denizli Pamukkale Üniversite Hastanesi'nde yerine dikildi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, İlke Demirci'nin (29) boşandığı eşinin İsmail Demirci'nin (35) baltalı saldırısı sonucu kopan 3 parmağı kaldırıldığı Denizli Pamukkale Üniversite Hastanesi'nde yerine dikildi. Olayın ardından gözaltına alınan Demirci ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

İncirliova'da yaşayan 2 çocuk annesi İlke Demirci, 9 yıllık eşi minibüs şoförü İsmail Demirci'den 4 gün önce boşandı. İddiaya göre, boşandığı eşinin kendisini aldattığından şüphelenen İsmail Demirci, hakkında 15 gün uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen eşini rahatsız etmeye devam etti. Demirci, dün saat 18.30 sıralarında boşandığı eşi İlke Demirci'nin kasiyer olarak çalıştığı Cumhuriyet Mahallesi Karakol Caddesi'ndeki marketi, elindeki baltayla bastı. Demirci, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında salladığı baltayla eşini vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Demirci balta isabet eden sol elinin 1, sağ elinin ise 2 parmağı koptu. Market yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan genç kadın, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlke Demirci, buradaki ilk müdahalenin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesi Mikrocerrahi Servisi'ne sevk edildi. Demirci'nin kopan parmaklarının 3'ü de toplam 6 saat süren ameliyatla yerine dikildi.

TUTUKLANDI

Polisin olayın ardından gözaltına aldığı İsmail Demirci, ifadesinde eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, bu nedenle de kendini kaybedip, baltayla saldırdığını söyledi. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Demirci, tutuklandı.

BOŞANDIĞI EŞİNİN BALTALI SALDIRISINA UĞRAYAN KADININ KOPAN PARMAKLARI YERİNE DİKİLDİ
BOŞANDIĞI EŞİNİN BALTALI SALDIRISINA UĞRAYAN KADININ KOPAN PARMAKLARI YERİNE DİKİLDİ
BOŞANDIĞI EŞİNİN BALTALI SALDIRISINA UĞRAYAN KADININ KOPAN PARMAKLARI YERİNE DİKİLDİ
BOŞANDIĞI EŞİNİN BALTALI SALDIRISINA UĞRAYAN KADININ KOPAN PARMAKLARI YERİNE DİKİLDİ
BOŞANDIĞI EŞİNİN BALTALI SALDIRISINA UĞRAYAN KADININ KOPAN PARMAKLARI YERİNE DİKİLDİ

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İsmail Demirci, İncirliova, Pamukkale, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BOŞANDIĞI EŞİNİN BALTALI SALDIRISINA UĞRAYAN KADININ KOPAN PARMAKLARI YERİNE DİKİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BOŞANDIĞI EŞİNİN BALTALI SALDIRISINA UĞRAYAN KADININ KOPAN PARMAKLARI YERİNE DİKİLDİ - Son Dakika
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