İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) tarafından Türk dış politikasını geçmiş ve güncel durumuyla ele alan, gelecek sürece ilişkin öneri ve tahminleri içeren "Geleceğin Türkiye'sinde Dış Politika Raporu" hazırlandı.

Vakfın 2018'de başlatılan 8 serilik Geleceğin Türkiye'si Projesi'nin bir ayağı olan raporun hazırlanış süreci ve hedefleri, raporu hazırlayan ekipte yer alan İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Güder tarafından basınla paylaşıldı.

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çemrek ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Mercan'ın da katkılarıyla hazırlanan rapor, 25 Şubat'ta kamuoyuna sunulacak. Raporda Türk dış politikasının kronikleşen sorunlarına, kurumsal ve yapısal duruma ilişkin tespit ve çözüm önerileri yer alıyor.

İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, programın açılışında yaptığı konuşmada, raporun objektif akademik kriterlere son derece riayet ederek, insani değerleri de göz önünde bulundurarak uzun bir süreçte hazırlandığını söyledi.

Sunar, Türkiye'nin giderek genişleyen dış politika etki alanına işaret ederek, "Türkiye bugün küresel denklemler içinde önemli hamleler yapabilen, kendi bölgesinde kilit rol oynayan, dünyadaki haksızlıkları dile getiren ve küresel bir aktör olma yolunda yürüyen bir ülkedir. Biz raporda bu yolculuğun gelecekte de sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için geçmişle bugünü birbirinden koparmadan ele almaya ve Türk dış politikası için tüm denklemleri hesaba katarak bir vizyon belgesi oluşturmaya çalıştık." diye konuştu.

"Dış politika sabır gerektiren bir sanattır"

Raporun sunumunda konuşan Dr. Öğretim Üyesi Süleyman Güder, Türk dış politikasının bölgesel ve küresel gelişmeler dikkate alındığında daha da önemli hale geldiğinin altını çizerek, "Dış politika sabır gerektiren bir sanattır. Tüm aktörler kendilerine uygun gören stratejileri belirler ama sanatı iyi icra eden uzun vadede her zaman kazançlıdır. Bu sanatı anlamak için uluslararası sistemin yapısını çok iyi anlamamız, geçmişteki tecrübelerden ders almamız fakat geçmişe takılı kalmamamız gerekiyor. Tüm bunları yaparken sadece kazanç için değil, değer bazlı bir politika izlememiz şart." ifadelerini kullandı.

Güder, dış ve iç politika arasında da ciddi bağlantılar bulunduğunu belirterek, bu iki denklemdeki olumlu ya da olumsuz gelişmelerin birbirini doğrudan etkilediğini anlattı.

Dış politikada giderek güçlenen siyaset dışı aktörler olduğuna dikkati çeken Güder, Anadolu Ajansı, TİKA, Maarif Vakfı gibi kuruluşların Türk dış politikasının yurt dışında tanıtılmasında ve temsilinde önemli roller oynadığını söyledi.

Güder, Geleceğin Türkiye'sinde Dış Politika Raporu'nda dünyanın hızlı bir değişim içinde olduğunu da unutmadan, dış politikada aktif rol oynayan kurumlara yönelik analizler ve faydalanabilecekleri öngörüler olduğunu aktardı.