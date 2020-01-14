İLKE Vakfı'ndan AA'ya ziyaret - Son Dakika

İLKE Vakfı'ndan AA'ya ziyaret
10 dakika önce
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:58 Kaynak: AA
İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.
AA'nın Genel Müdürlük binasındaki ziyarette Sunar'a Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Alkan ve Ümit Güneş de eşlik etti.
Ziyarette konuşan Sunar, yaptıkları çalışmaları anlatarak, AA'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.
Mutanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.
Son Dakika Emin Taha 3. kez DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı seçildi Adnan Oktar davasında sanıktan ilginç savunma: Kadın haklarını savunan bir dernek olarak biliyordum Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı