İLKE Vakfı'ndan AA'ya ziyaret - Son Dakika
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İLKE Vakfı'ndan AA'ya ziyaret

10 dakika önce

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

İLKE Vakfı'ndan AA'ya ziyaret, System.String[]

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

AA'nın Genel Müdürlük binasındaki ziyarette Sunar'a Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Alkan ve Ümit Güneş de eşlik etti.

Ziyarette konuşan Sunar, yaptıkları çalışmaları anlatarak, AA'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Mutanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Metin Mutanoğlu, Anadolu Ajansı, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:58 Kaynak: AA
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