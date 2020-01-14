İLKE Vakfı'ndan AA'ya ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel İLKE Vakfı'ndan AA'ya ziyaret - Son Dakika

İLKE Vakfı'ndan AA'ya ziyaret

6 saat önce

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'nu ziyaret etti.

AA'nın Genel Müdürlük binasındaki ziyarette Sunar'a Vakfın Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Alkan ve Ümit Güneş de eşlik etti.

Ziyarette konuşan Sunar, yaptıkları çalışmaları anlatarak, AA'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Mutanoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AA'nın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

İLKE Vakfı'ndan AA'ya ziyaret

Metin Mutanoğlu, Anadolu Ajansı, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:58 Kaynak: AA
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