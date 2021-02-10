İLKE Vakfı 'Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme Raporu'nu paylaştı - Son Dakika

İLKE Vakfı 'Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme Raporu'nu paylaştı

10.02.2021 14:57
İLKE Vakfı 'Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme Raporu'nu paylaştı, System.String[]

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, Alan İzleme Raporları Projesi'nin dördüncüsü olan "Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme Raporunu" (2010-2020) gerçekleştirdiği programla tanıttı.

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı, Alan İzleme Raporları Projesi'nin dördüncüsü olan "Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme Raporunu" (2010-2020) gerçekleştirdiği programla tanıttı.

İLKE Vakfından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfi Sunar'ın koordinatörlüğünde yürütülen projenin raporuna, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Torlak ve İLKE Vakfı Kıdemli Araştırmacısı H. Merve Bircan Altınsoy yazılarıyla katkı sağladı.

Sivil toplumdaki değişimler ele alındı

Rapor kapsamında, sivil toplum alanında son on yılda meydana gelen değişimler ve veriler ele alındı.

Bu kapsamda sivil toplum ve devlet ilişkileri, sayısal göstergelerle sivil toplum, sivil toplum kuruluşlarının temel meseleleri ve bu meselelere yönelik çözüm önerileri, sivil toplumu derinden etkileyen önemli olaylardan olan 15 Temmuz darbe girişimi ve salgın, STK'ların türlerine göre son 10 yıldaki değişimler ve sivil toplum kuruluşları için önemli olabilecek farklı konular işlendi.

Türkiye sivil toplumunun kronikleşen sorunları ve son dönemdeki gelişmelerden kaynaklanan bazı dönüşümlere temas edilen raporda, mevcut sorunlara kurumsal ve yapısal vizyon önerileri de sunuluyor.

Proje koordinatörü Doç. Dr. Lütfi Sunar, Türkiye'nin 2000'li yıllara 28 Şubat sürecinin oluşturduğu siyasal ve iktisadi krizlerle girdiğini belirterek, 2000'lere girerken iki hadisenin devlet-toplum ilişkilerini ciddi şekilde dönüştürdüğünü ifade etti.

1999'daki Marmara Depremi ve Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin başlaması ile yapılan yasal ve yapısal reformlarla sivil hak ve özgürlüklerin sivil toplumda büyük bir genişleme alanı oluşturduğuna değinen Sunar, 2000'li yılların hem Türkiye'de hem de bölgede sivil kuruluşlarının baharı olduğunu dile getirdi.

Pandemi döneminde STK'ların temel faaliyetlerinin durma noktasına geldiğini ifade eden Sunar, çeşitli yardım organizasyonlarının da hareket alanlarının kısıtlandığını kaydetti.

Salgın süreci sivil topluma olan ihtiyacı gösterdi

Kovid-19 salgınının, toplumsal dayanışma ve sivil toplum kuruluşlarına olan ihtiyacı gösterdiğini bildiren Sunar, "Sosyal mesafenin artması ile birlikte gönüllüler ile STK'lar arasındaki ilişkinin zayıfladığı görüldü" değerlendirmesinde bulundu.

İLKE Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nihat Erdoğmuş ise programda sivil toplum kuruluşlarında genç gönüllüler ile ilgili sorunlara değinerek, "Gençler ne istiyorlar, ne arıyorlar? Benim gördüğüm, bu yeni gelen nesil, faydalı olmak istiyor, katkı sağlamak istiyor fakat eski usuller ile de bunun olmayacağını görmemiz gerekiyor. Bir genç iyi niyetle bir şekilde bir sivil toplum kuruluşuna yardımcı olmak için geldiği zaman 'elimizde ne varsa yaptıralımdan' çıkmamız gerekiyor. Özellikleri nedir? Nasıl katkı sağlayabilir? Bunu incelemek ve biraz da mesleğini, birikimini kullanabilecek alanlar açmaya ihtiyaç var ciddi olarak" diye konuştu.

Raporun tamamına İLKE Vakfı'nın internet sitesinden ulaşılabilir.

Sivil Toplum Kuruluşları, Öğretim Üyesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İLKE Vakfı 'Sivil Toplumun On Yılı Alan İzleme Raporu'nu paylaştı - Son Dakika


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