İLKE Vakfı STK'ların kendi karnelerini çıkarabildiği projeyi tanıttı - Son Dakika

İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) çatısı altında yer alan Toplumsal Düşünce ve Araştırmalar Merkezi (TODAM), sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirmeyi hedefleyen "STK'lar için Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli" projesini tamamladı.

İLKE Vakfından yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Mevlevihanesi'nde düzenlenen programla proje, kamu ve sivil toplum kuruluşlarına tanıtıldı.

Açılış konuşmasını yapan İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Sunar, STK'ların önemine vurgu yaparak yakın zamanda yaşanan afetlerde sivil toplum kuruluşlarının çok hızlı şekilde aksiyon aldığını ifade etti.

STK'ların normal zamanlarda da çok önemli toplumsal katkılar ortaya koyduğunu dile getiren Sunar, "Fakat bizde maalesef pozitif duygulardan beslenen yanlış anlayışlar var, gönüllülük hayır mantığı ile yapıldığı için çokta fazla ölçülmemesi ya da kurumsallaştırılmaması, geliştirmelere yönelik hedeflerin konulmaması gibi bir takım handikaplarımız var." diye konuştu.

Dünyanın birçok yerinde yönetim alanında ortaya çıkan yeni modellerin olduğunu ve bunların sivil toplum alanına da uygun bir şekilde aktarıldığını dile getiren Sunar, sorunları daha etkin çözmek için kurumların kapasitelerini geliştirmesi gerektiğine değindi.

Hazırladıkları proje ile STK'ların kendilerini nesnel bir şekilde sisteme girip değerlendirebildiğini anlatan Sunar, sistemin sunduğu seviye önerilerine göre geliştirmesi gereken alanlarını görebildiği bir internet sitesi hazırladıklarını kaydetti.

İLKE Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Nihat Erdoğmuş ise vakıf olarak sivil toplum alanını önemsediklerini belirterek, bu amaçla kurdukları Kurumsal Yönetim Akademisi'nde, strateji geliştirme, organizasyon, yönetim süreçleri ve insan kaynağı oluşturulması gibi birçok konuda çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından Kurumsal Yönetim Akademisi Koordinatörü Merve Bircan Altınsoy gerçekleştirdiği sunum ile modelin metodoloji, hazırlık ve gelişim süreçlerinden bahsederek, internet sitesinin kullanımı hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

STK'ların kurum karnesi oluşturuluyor

STK'larda Kurumsal Öz Değerlendirme Modeli, hazırlanan web sitesi ile kurum ve kuruluşların dijital platformda öz değerlendirmelerini yapma fırsatı sunuyor.

Sistem kullanıcılara insan kaynakları yönetiminden etkinlik yönetimine, gönüllü yönetiminden denetime kadar kapasite gelişimleri için önemli olan 10 temel başlıktan her biri için ayrı ayrı ayrıca istenirse bütüncül bir şekilde kurumsal öz değerlendirme imkanı sağlıyor.

Kurumlar soruları cevaplandırarak değerlendirmelerini yaptıktan sonra cevaplandırılan başlıklara ait bir kurum karnesi oluşturuluyor, karne içerisinde kuruma geliştirmesi gereken alanlar için yazılı ve görsel geliştirme önerileri sunuluyor.

İnternet sitesine odm.ilke.org.tr adresinden ulaşılıyor.