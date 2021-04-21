İLKE Vakfının Eğitim İzleme Raporu 2020 yayımlandı - Son Dakika

İlim Kültür Eğitim Vakfı (İLKE) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Eğitim Politikaları Araştırma Merkezi (EPAM) tarafından hazırlanan Eğitim İzleme Raporu 2020 yayımlandı.

İLKE Vakfından yapılan açıklamaya göre hazırlanan rapor, EPAM Direktörü İbrahim Hakan Karataş ile İLKE Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Alpaydın'ın konuk olduğu ve İLKE Araştırmacısı M. Hüseyin Ergören'in yöneticiliğini yaptığı youtube canlı yayını ile tanıtıldı.

Rapor kapsamında, 2020'de eğitimde yaşanan gelişmeler, güncel veriler ışığında bütüncül bir şekilde değerlendirildi. "Uzman Görüşü", "Paydaş Görüşü", "Görünüm: Sayılarla 2020", "2020 Eğitim Kronolojisi", "Gündem 2020'nin Genel Görünümü" gibi bölümleri içeren rapor, "Eğitimler Beklentiler ve Öngörüler: 2020'den Dersler" bölümü ile de bundan sonrası için eğitim alanında yapılması gereken iyileşmeleri de tavsiye niteliğinde sunuyor.

2020'de okullaşma

Rapora göre, 2019-2020 öğretim yılında okul öncesi 3 yaş grubunda yüzde 41,78, 4 yaş grubunda yüzde 52,41, 5 yaş grubunda yüzde 71,22, ilkokulda yüzde 93,62, ortaokulda yüzde 95,9, lise düzeyinde yüzde 85,01 ve yükseköğretim düzeyinde yüzde 43,37 okullaşma gerçekleşti. Öğrencilerin yüzde 91,2'si devlet okullarında yüzde 8,8'i özel okullarda eğitim gördü. Özel okullara devam eden öğrencilerin yüzde 26'sı okul öncesi eğitim kurumlarında, yüzde17'si ilkokullarda, yüzde 22'si ortaokullarda, yüzde 35'i liselerde ve özel liselerde devam eden öğrencilerin yüzde 7'si meslek yüzde 28'i ise genel liselerde eğitim gördü.

Kovid-19 salgını eğitimin gündeminde belirleyici oldu

2020 yılının eğitim gündeminde büyük oranda Kovid-19 salgını sebebiyle ortaya çıkan olağanüstü durumun yönetimine dair konuların yer aldığı belirtilen raporda, EBA ve eğitimde dijitalleşme ve eğitime erişim bakımından özel okulların, özel gereksinimle öğrencilerin, okul öncesi eğitimin ve yükseköğretimin durumunun sürekli gündemde kaldığı aktarıldı.

Kovid-19 salgınının, eğitim sistemi ve hedefleri üzerindeki etkilerine de değinilen raporda, "Erişilebilirlik kavramı, öğretmenler, okul yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler için ufuk geliştirdi ve imkanları artırdı. Uzaktan eğitim süreci, velilerde ve geniş toplum kesimlerinde eğitim sistemine yönelik hesap verebilirlik baskısını artırdı. Salgın surecinde okulun, toplum için kolay kolay vazgeçilmeyecek hatta önemi ve gereği daha da artacak potansiyel taşıyan bir kurum olduğu fark edildi." denildi.

2021'e yönelik politika metinlerinde eğitimin dönüşümüne yönelik amaç, politika ve hedeflere yer verilen raporda, salgın vesilesiyle Türkiye'de genç nüfusun güçlü yarınlara ulaşması için birçok konuda elverişli bir dalga yakalama fırsatı barındıran durumların ortaya çıktığı kaydedildi.

Raporun tamamı İLKE Vakfının internet sitesinden erişime açıldı.