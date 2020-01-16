İlkel insanların, deniz kabuklarından alet yapmak için daldığı iddia edildi - Son Dakika
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İlkel insanların, deniz kabuklarından alet yapmak için daldığı iddia edildi

6 saat önce

İlkel insanların (Neandertal), deniz kabuklarını aletlere dönüştürmek için daldığı ileri sürüldü.

İlkel insanların, deniz kabuklarından alet yapmak için daldığı iddia edildi, System.String[]

İlkel insanların (Neandertal), deniz kabuklarını aletlere dönüştürmek için daldığı ileri sürüldü.

Sonuçları "Plos One" dergisinde yayınlanan, Colorado Boulder Üniversitesinde görevli bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, İtalya'nın orta kesiminde Grotta dei Moscerini olarak bilinen sahildeki bir mağarada bulunan 171 deniz kabuğuna odaklanıldı.

Mağarada 1949'da yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan aletler ile aynı katmanlar içinde keşfedilen hayvan dişlerinin, ilkel insanların Avrupa'nın batısında yaşadığı varsayılan 90 bin ila 100 bin yıl öncesine ait olduğu belirtildi.

Daha önce ilkel insanların, dalgaların sahile taşıdığı deniz kabuklarını toplayarak yaptığını düşündüğü aletler ayrıntılı incelendiğinde, bazılarının dalgalarla sahile taşınan kabuklardan yapıldıklarına dair izler taşımadığı gözlendi.

"Callista chione" cinsi deniz tarağı kabuğundan yapılan aletlerin neredeyse dörtte birinin yüzeyinin, kabukların muhtemelen yumuşakça hala içinde yaşarken denizin dibinden çıkarıldığını gösterdiği kaydedildi.

Araştırma ekibinden Paola Villa, bulgularının, ilkel insanların denizde 2 ila 4 metre derinliğe dalarak kabuk topladığı izlenimini uyandırdığını söyledi.

İtalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:06 Kaynak: AA
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