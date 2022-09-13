İlkel salla Zap Deresi'ni geçip, keçilerini sağıyorlar - Son Dakika
Üye Girişi

İlkel salla Zap Deresi'ni geçip, keçilerini sağıyorlar

13.09.2022 11:11
İlkel salla Zap Deresi'ni geçip, keçilerini sağıyorlar

HAKKARİ merkeze bağlı Taşbaşı köyünde yaşayan kadınlar, her gün 17 kilometre uzaklıktaki Zom Yaylası'nda otlayan keçilerini sağmak için çıktıkları yolculukta derme çatma tahtadan yapılan sallarla Zap Deresi'ni geçmek zorunda kalıyor.

HAKKARİ merkeze bağlı Taşbaşı köyünde yaşayan kadınlar, her gün 17 kilometre uzaklıktaki Zom Yaylası'nda otlayan keçilerini sağmak için çıktıkları yolculukta derme çatma tahtadan yapılan sallarla Zap Deresi'ni geçmek zorunda kalıyor. Kadınlar, bölgeye bir köprü yapılmasını istiyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, arazi yapısı nedeniyle hayvanlarını köylerine 17 kilometre uzaklıktaki Zom Yaylası'nda otlatıyor. Hayvanlar, yaylaya her gün gidip, dönmek zorunda kalan kadınlar tarafından sağılıyor. Yaklaşık 12 kilometre kamyon kasasında yolculuk yapan kadınlar, Zap Deresi'ni tahtadan yaptıkları derme çatma ilkel sallarla geçiyor. Bu tehlikeli yolculukta köyün erkekleri ise taşa sabitledikleri halatı çekerek salın hareket ettiriyor. Dereyi aşan kadınlar, ellerinde süt bidonlarıyla yaklaşık 5 kilometrelik patika yolu yürüyerek yaylaya ulaşıyor. Tehlikeli ve yorucu yolculuğun ardından kadınlar, yaklaşık 2 bin keçinin sütünü sağdıktan sonra bu kez de dolu süt bidonlarıyla geldikleri yoldan tekrar köylerine dönüyor.

Önceki yıllarda bu yöntemle suya düşerek hayatını kaybeden kadınların olduğunu anlatan köylüler, bulundukları bölgeye köprü yapılmasını istiyor.Çobanlardan Mehmet Salih Çiftçi, önceki yıllarda dereye düşerek hayatını kaybeden kadınların olduğunu belirterek, "20 yıldır bu bölgede çobanlık yapıyorum. Bizim köydeki kadınlar sabah erken saatlerinde kamyon kasasına binip yayla yoluna çıkıyor. Zap Deresi'ni ise lastik ve derme çatma sallarla geçmek zorunda kalıyor. Tehlikeli yolculuk yaparken, bazen düşenler de oluyor. Onları güçlükle kurtarıyoruz, devletimizden bölgemize köprü yapılsın istiyoruz" dedi.

Annesi ile keçi sağmak için tehlikeli yolculuğa çıkan Melek Demir ise her gün aynı yolculuğu yapmak zorunda kaldıklarını, bazen dengelerini kaybedip dereye düştüklerini söyledi.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlkel salla Zap Deresi'ni geçip, keçilerini sağıyorlar - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:25 Kılıçdaroğlu, hükümete yüklendi: Dostluğu, barışı, beraber yaşamayı unutturdular bize
16:14 İstanbul'da suya dev zam! İBB Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edildi
16:11 "Babam yüzünden çocukluğum çok travmatikti" diyen Nadide Sultan yaşadıklarını anlattı
16:01 CHP'de iç savaş! Barış Yarkadaş: İmamoğlu Swiss Otel'in mülkiyetini satmak istiyor
15:54 ABD'de Ağustos ayı enflasyon verisi açıklandı: Yıllık enflasyon oranı yüzde 8,3 ile beklentileri aştı
15:48 Online eğitim sırasında cinsel ilişkiye giren kız öğrencinin görüntüleri sosyal medyayı salladı
15:14 Şantajcı çeteye film gibi operasyon! İş adamını kaçırıp çıplak fotoğraflarını çekmişlerdi
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:41 Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 17:13:00. #1.11#
SON DAKİKA: İlkel salla Zap Deresi'ni geçip, keçilerini sağıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement