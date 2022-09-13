İLKEL SALLA ZAP DERESİ'Nİ GEÇİP, KEÇİLERİNİ SAĞIYORLAR - Son Dakika
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İLKEL SALLA ZAP DERESİ'Nİ GEÇİP, KEÇİLERİNİ SAĞIYORLAR

13.09.2022 11:24

HAKKARİ merkeze bağlı Taşbaşı köyünde yaşayan kadınlar, her gün 17 kilometre uzaklıktaki Zom Yaylası'nda otlayan keçilerini sağmak için çıktıkları yolculukta derme çatma tahtadan yapılan sallarla Zap Deresi'ni geçmek zorunda kalıyor.

HAKKARİ merkeze bağlı Taşbaşı köyünde yaşayan kadınlar, her gün 17 kilometre uzaklıktaki Zom Yaylası'nda otlayan keçilerini sağmak için çıktıkları yolculukta derme çatma tahtadan yapılan sallarla Zap Deresi'ni geçmek zorunda kalıyor. Kadınlar, bölgeye bir köprü yapılmasını istiyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Taşbaşı köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan köylüler, arazi yapısı nedeniyle hayvanlarını köylerine 17 kilometre uzaklıktaki Zom Yaylası'nda otlatıyor. Hayvanlar, yaylaya her gün gidip, dönmek zorunda kalan kadınlar tarafından sağılıyor. Yaklaşık 12 kilometre kamyon kasasında yolculuk yapan kadınlar, Zap Deresi'ni tahtadan yaptıkları derme çatma ilkel sallarla geçiyor. Bu tehlikeli yolculukta köyün erkekleri ise taşa sabitledikleri halatı çekerek salın hareket ettiriyor. Dereyi aşan kadınlar, ellerinde süt bidonlarıyla yaklaşık 5 kilometrelik patika yolu yürüyerek yaylaya ulaşıyor. Tehlikeli ve yorucu yolculuğun ardından kadınlar, yaklaşık 2 bin keçinin sütünü sağdıktan sonra bu kez de dolu süt bidonlarıyla geldikleri yoldan tekrar köylerine dönüyor.Önceki yıllarda bu yöntemle suya düşerek hayatını kaybeden kadınların olduğunu anlatan köylüler, bulundukları bölgeye köprü yapılmasını istiyor.Çobanlardan Mehmet Salih Çiftçi, önceki yıllarda dereye düşerek hayatını kaybeden kadınların olduğunu belirterek, 20 yıldır bu bölgede çobanlık yapıyorum. Bizim köydeki kadınlar sabah erken saatlerinde kamyon kasasına binip yayla yoluna çıkıyor. Zap Deresi'ni ise lastik ve derme çatma sallarla geçmek zorunda kalıyor. Tehlikeli yolculuk yaparken, bazen düşenler de oluyor. Onları güçlükle kurtarıyoruz, devletimizden bölgemize köprü yapılsın istiyoruz dedi.Annesi ile keçi sağmak için tehlikeli yolculuğa çıkan Melek Demir ise her gün aynı yolculuğu yapmak zorunda kaldıklarını, bazen dengelerini kaybedip dereye düştüklerini söyledi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İLKEL SALLA ZAP DERESİ'Nİ GEÇİP, KEÇİLERİNİ SAĞIYORLAR - Son Dakika

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