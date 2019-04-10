Son Dakika Haberleri: İlkel Teleferikten Başına Odun Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

İlkel Teleferikten Başına Odun Düşen Kadın Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Rize'de ilkel teleferikten başına odun düşen bir kadın hayatını kaybetti.

İlkel Teleferikten Başına Odun Düşen Kadın Hayatını Kaybetti, System.String[]
Rize'de ilkel teleferikten başına odun düşen bir kadın hayatını kaybetti.

Olay Rize'nin Fındıklı ilçesine bağlı Yaylacılar köyünde meydana geldi. İlkel teleferikle odun taşıdıkları sırada teleferikten düşen odunun başına isabet ettiği 65 yaşındaki Alduzan Dağuloğlu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen Dağuloğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 06:52 Kaynak: İHA
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