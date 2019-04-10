Son Dakika Haberleri: İlkel Teleferikten Başına Odun Düşen Kadın Öldü

İlkel Teleferikten Başına Odun Düşen Kadın Öldü

1 saat önce

RİZE'nin Fındıklı ilçesinde bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kabininden düşen odunun başına isabet bettiği Alduzan Dağuloğlu (65) hayatını kaybetti.

İlkel Teleferikten Başına Odun Düşen Kadın Öldü, System.String[]
RİZE'nin Fındıklı ilçesinde bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kabininden düşen odunun başına isabet bettiği Alduzan Dağuloğlu (65) hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Fındıklı ilçesi Yaylacılar köyünde meydana geldi. İlkel teleferik kabininden düşen odun Alduzan Dağuloğlu'nun başına isabet etti. Yere yığılan Dağuloğlu için oğlu Mehmet Can Dağuloğlu, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Dağuloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

- Rize
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:41 Kaynak: DHA
Fındıklı, Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş Maçında Ağlar Delinmişti! Sebebi Şutların Sertliği Öğrenci Kavgasına Gelen Polislere Büyük Sürpriz! YSK, MHP'li İsmin Seçilme Yeterliliğine Sahip Olmadığını Açıkladı Uysal'dan Büyükçekmece Açıklaması: Soyadından AK Parti'ye Oy Vereceği Tespit Edilen Kişiler Listeden Düşürülmüş
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 18:44:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkel Teleferikten Başına Odun Düşen Kadın Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]