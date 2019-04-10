İlkel Teleferikten Başına Odun Düşen Kadın Öldü
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RİZE'nin Fındıklı ilçesinde bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kabininden düşen odunun başına isabet bettiği Alduzan Dağuloğlu (65) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:41 Kaynak: DHA
RİZE'nin Fındıklı
ilçesinde bölgede 'varangel' olarak bilinen ilkel teleferik kabininden düşen odunun başına isabet bettiği Alduzan Dağuloğlu (65) hayatını kaybetti.
Olay, sabah saatlerinde Fındıklı ilçesi Yaylacılar köyünde meydana geldi. İlkel teleferik kabininden düşen odun Alduzan Dağuloğlu'nun başına isabet etti. Yere yığılan Dağuloğlu için oğlu Mehmet Can
Dağuloğlu, sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen Dağuloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Rize
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