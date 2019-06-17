Son Dakika Haberleri: İlkel yöntemlerle pirinç ekimi
Son Dakika Ekonomi Haber

İlkel yöntemlerle pirinç ekimi

1 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde ilkel yöntemlerle pirinç ekimine başlandı.

İlkel yöntemlerle pirinç ekimi, System.String[]
Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde ilkel yöntemlerle pirinç ekimine başlandı. Pirinç ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan köy halkı sulak arazilerde ekim yapmaya başladı.

Gercüş bölgesinde 2 köyde tek pirinç ekimi yapılıyor. O köylerden bir tanesi olan Gönüllü köyünde de tamamen yerli ve organik ekimi yapılıyor. Ana kaynağı su olan pirinç ekimi köylüler tarafından dedelerinden kalma yöntemlerle ekimi yapılıyor. Pirinç üreticisi Mehmet Salih Kavak ve Mehmet Nezir Kardaş tarlalara su verilmesinin ardından daha sonrada at ve öküzlerle tarlaları sürdürdüklerini söyledi. Mehmet Nezir Kardaş; "Daha sonrada çamur haline getiriyoruz. Çukurlarımızı oluşturduktan sonrada çeltik tohumumuzu atıyoruz, bunu yaptıktan sonra tarlayı susuz bırakmıyoruz, pirinç yetişene kadar su üstünde kalıyor. Çok zahmetli bir iştir ama köyde geçim kaynaklarımızdan bir tanesi olan bu işi mecburi yapıyoruz" dedi.

İlkel yöntemlerle ekim yapılıyor

Pirinçten geçimini sağladığını söyleyen Mehmet Kavak, yüzyıllardır dedelerinden gelen ilkel yöntemlerle ekim yaptıklarını söyledi. Kavak, "Pirinç ekimi bize atalarımızdan kalan bir gelenektir. Kara saban ve çamura bata çıka küreklerle pirinç havuzları hazırlıyoruz. Zahmetlidir ama tadı da çok lezzetlidir" diye konuştu. - BATMAN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:34 Kaynak: İHA
Batman, Gercüş
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çığ kütlesinde tehlikeli selfie! Ekrem İmamoğlu'ndan 'VİP 2' pozu! İmamoğlu-Yıldırım ortak yayınının reyting sonuçları belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 17:28:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkel yöntemlerle pirinç ekimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]