İlker Aksum, Sosyal Medya'da Korkunç Görünmek İstemiyorum

BİZİM İŞ EFOR İŞİ

Yemesine ve içmesine çok dikkat ettiğini belirten İlker Aksum:48 olduk artık, iyice dikkat etmek durumundasın.Bizim işte hem fiziksel hem ruhsal çok ciddi bir efor var. Bu eforu karşılayabilmek için öğünlerine, uyumana, yemene, içmene dikkat edeceksin ve disiplinli olacaksın.

MAHALLENİN DELİKANLISI, TATLI ÇOCUĞU, EVİN KARDEŞİ GÖRÜYORLAR BENİ

"Hedefim Sensin" filminin "Yarım Hasan"ı İlker Aksum internette kendisi hakkında yapılan yorumlara: İnternette yapılan olumlu yorumların sebebi, yaptığım işlerden dolayı. Hep mahallenin delikanlısı, hep mahallenin tatlı çocuğu, evin kardeşi olarak görüyor insanlar beni. Ben de buna layık olmaya çalışıyorum ve ekşi sözlükte çok az eleştiri var.

SOSYAL MEDYA DA KORKUNÇ GÖRÜNMEK İSTEMİYORUM

Sosyal medyada yeterince yer almaya çalıştığını ancak sürekli paylaşım yapmadığını belirten Aksum: Elimden geldiğince dahil olmaya çalışıyorum ama bir oyuncu olarak sosyal medyada korkunç görünmekten yana değilim. 100 bin tane gönderim olmasın, özel hayatımı çok da bilinmesin, çünkü o zaman sürprizi kalmıyor o yaptığım rollerin. Yani o kadar içime giriyor ve beni tanıyorlar ki izleyenleri inandırması daha zor oluyor. Beni tanıdıkça ve artık mutfağıma kadar girdikten sonra inandırması gerçekten daha zor. Biraz böyle stabil kalmak güzel.

SCARLET JOHANSSON'LA OYNAMAK İSTERİM

"Dünyadan bir yıldızlar film teklifi gelse kiminle oynamak isterdin?" sorusunaAksum'un cevabı: Scarlet Johansson, onu çok sevdiğim, çok beğendiğim için ama en çok da yeteneklideğil. Yetenekli olarak bence Kate Winslet, Natalie Portman olabilir.

ÇOK DA TATLI BİR TİP YAZMIŞ ATA SAĞOLSUN, ONAMASI ÇOK ZEVKLİYDİ

Aksum, son oynadığı film "Hedefim Sensin" ve karakteri hakkında ise: Karakter ismim Yarım Hasan; her işi yarım bırakan bir karakter, bir tip olduğu için. Ata'nın Gökçeada'ya geldikten sonra ilişkiye girdiği tiplerden birisi ve çok da tatlı bir tip yazmış Ata sağolsun. Oynaması çok zevkliydi. Dediğim gibi her işi yarım bırakan ama bir o kadar da sevimli, afacan ve hareketli... Hatta Ata'nın da kankilerinden biri olur.'