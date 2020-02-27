İlker Aycı: "Bütün senaryolara göre planlarımızı yaptık" - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlker Aycı: 'Bütün senaryolara göre planlarımızı yaptık' - Son Dakika

İlker Aycı: "Bütün senaryolara göre planlarımızı yaptık"

6 saat önce

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın açıklamaları THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, gündeme ilişkin açıklamalardan bulundu.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın açıklamaları THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, gündeme ilişkin açıklamalardan bulundu.

İlker Aycı: Bütün senaryolara göre planlarımızı yaptık

Türk Hava Yolları, ilker aycı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:47 Kaynak: AA
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