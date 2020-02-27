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İlker Aycı: "Bütün senaryolara göre planlarımızı yaptık"
6 saat önce
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın açıklamaları THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, gündeme ilişkin açıklamalardan bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:47 Kaynak: AA
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın açıklamaları THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, gündeme ilişkin açıklamalardan bulundu.
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