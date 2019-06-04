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İlker Aycı'dan İstanbul Havalimanı personeli ve yolcularına bayram ziyareti

56 dakika önce

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul Havalimanı'nda görevli çalışanlar ve yolcularla bayramlaştı.

İlker Aycı'dan İstanbul Havalimanı personeli ve yolcularına bayram ziyareti, System.String[]
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul Havalimanı'nda görevli çalışanlar ve yolcularla bayramlaştı.

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı terminaline gelerek bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı kontuarlarda görevli personelleri ziyaret etti. Çalışanların bayramını kutlayan Aycı, operasyonları da yerinde inceledi. Turkısh Ground Services (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal'ın da eşlik ettiği Aycı, ziyaret sırasında Businnes Class kontuarında karşılaştığı sanatçı Muazzez Ersoy'un bayramını tebrik ederek ayaküstü sohbet etti.

Sohbet sırasında İstanbul Havalimanı'yla ilgili düşüncelerini dile getiren Ersoy, "Havalimanı muhteşem. Kelimeler bu güzelliği anlatmaya yetmez. Böyle bir şey ülkemiz için olağanüstü güzel oldu" sözleriyle havalimanını çok beğendiğini ifade etti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:00 Kaynak: İHA
Türk Hava Yolları, ilker aycı, İstanbul, Güncel
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