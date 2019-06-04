İlker Aycı'dan İstanbul Havalimanı personeli ve yolcularına bayram ziyareti
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İlker Aycı'dan İstanbul Havalimanı personeli ve yolcularına bayram ziyaretiİSTANBUL - Türk Hava YollarıYönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde İstanbul Havalimanı'nda görevli çalışanlar ve yolcularla bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 04:06 Kaynak: İHA
İlker Aycı'dan İstanbul
Havalimanı personeli ve yolcularına bayram ziyareti
İSTANBUL - Türk Hava YollarıYönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Ramazan Bayramı
'nın ilk gününde İstanbul Havalimanı'nda görevli çalışanlar ve yolcularla bayramlaştı.
Türk Hava YollarıYönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı bugün öğlen saatlerinde İstanbul Havalimanı terminaline gelerek bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı kontuarlarda görevli personelleri ziyaret etti. Çalışanların bayramını kutlayan Aycı, operasyonları da yerinde inceledi. Turkısh Ground ServicesGenel Müdürü Nurzat Erkal'ın da eşlik ettiği Aycı, ziyaret sırasında Businnes Class kontuarında karşılaştığı sanatçı Muazzez Ersoy
'un bayramını tebrik ederek ayaküstü sohbet etti. Sohbet sırasında İstanbul Havalimanı'yla ilgili düşüncelerini dile getiren Ersoy, "Havalimanı muhteşem. Kelimeler bu güzelliği anlatmaya yetmez. Böyle bir şey ülkemiz için olağanüstü güzel oldu" sözleriyle havalimanını çok beğendiğini ifade etti.
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