İlker Aycı'dan THY yolcularına korona virüsü mektubu - Son Dakika

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, yolcuları korona virüsü nedeniyle aldıkları önlemler hakkında bilgilendirmek için mektup yazdı. Elektronik mektupta THY olarak korona virüsü ile ilgili tüm önlemlerin zamanında ve hızlı bir şekilde alındığını yazan Aycı, "Filomuzda bulunan tüm uçaklar uçuşları sonrasında, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde titiz bir temizlikten geçmektedir" ifadelerine yer verdi.



Tüm iletişim kanalları yoluyla sık sık bilgilendirmede bulunan THY'nin Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı yolculara gönderdiği mektupla seyahat güvenliği ve yolcu sağlığına verdikleri önemi aldıkları tedbirler ile birlikte aktardı. İlker Aycı'dan yolculara gönderilen mektupta, "Türk Hava Yolları, dünyanın 124 ülkesine yayılan ve seyahat endüstrisi için endişe kaynağı haline gelen Covid-19 (korona virüsü) konusunu yakından takip ederek gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Riskli ülkelere olan uçuşları durduran, frekans azaltma kararları alan ve en ciddi seviyede dezenfeksiyon işlemleri uygulayan bayrak taşıyıcı bir yandan da hali hazırda var olan uçuşları için misafirleriyle şeffaf bir iletişim süreci yürütüyor.Türk Hava Yolları olarak en büyük önceliğimiz yolcularımızın ve ekiplerimizin güvenliği ve sağlığıdır. Covid-19 virüsü ile ilgili haberlerin kamuoyuna yansıdığı ilk günden itibaren Türk Hava Yolları, gelişmeleri yakından takip etmiş, muhtemel senaryoları en üst seviyede değerlendirmiş ve gerekli tüm ek önlemleri almıştır" ifadeleri yer aldı.



"Dokunulan yüzeyler dezenfektanlarla silinmekte"



İlker Aycı Türkçe ve İngilizce dillerinde kaleme aldığı elektronik mektupta şu sözleri dile getirdi, "Filomuzda bulunan tüm uçaklar uçuşları sonrasında, ulusal ve uluslararası sivil havacılık otoriteleri tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde titiz bir temizlikten geçmektedir. Bu temizlikte kabin ve lavabolardaki tuvaletler, katlanır masalar, dirseklikler, emniyet kemeri tokaları ve uçak içi eğlence ekranları ve kumandaları gibi sıkça dokunulan yüzeyler dezenfektanlarla silinmekte; tüm battaniyeler, bezler, koltuk başlığı kılıfları, çarşaflar ve kulaklıklar her uçuşta yenileriyle değiştirilmektedir. Çin, Iran, Irak, Güney Kore ve İtalya'ya olan tüm tarifeli uçuşlarımızın durdurulduğu kamuoyuna duyurulmuştur. Uluslararası uçuşlardan gelen tüm uçaklarımızın kabinleri, uçuş öncesi ve sonrası yolcularımızı taşıyan otobüslerimizin içleri, yolcu salonlarımız ve biletleme alanlarımız detaylı bir temizleme sürecinden geçmektedir" ifadeleri yer aldı.



"Virüslere karşı etkili olduğu kanıtlanmış dezenfektan buharlama işlemi"



Mektubun devamında ise, "Bu süreç, aralarında Covid-19 olarak bilinen yeni korona virüsünün de bulunduğu virüslere karşı etkili olduğu kanıtlanmış dezenfektan buharlama işlemini de içermektedir. Uçuş sırasında, kabinin içindeki hava, hastane standartlarındaki 'Yüksek Verimli Partikül Hava Filtreleri (HEPA)' sistemleriyle sürekli olarak temizlenmektedir. Kabindeki hava saatte 15 ila 30 kez tamamen tazelenirken, havadaki toz parçacıkları ile bilinen tüm bakteri ve virüsler filtrelenir. Bu işlemle kabinde mümkün olan en iyi hava kalitesi elde edilir. Tüm uçaklarımızla bulunan yüksek kaliteli temizlik malzemelerine ek olarak, Hong Kong, Tayvan, Japonya, Malezya, Singapur ve Tayland uçuşlarımızda lavabolarda tıbbi dezenfektanlar yolcularımızın hizmetindedir. Tüm Türk Hava Yolları ekipleri hastalık durumlarının idaresi hususunda bilgili ve eğitimli olup, herhangi bir tıbbi acil durumda sizlere yardımcı olmaya hazırdır. Covid-19 salgını, alt edilebilmesi için ulusal ve uluslararası seviyede uyumlu çaba gerektiren karmaşık bir durum arz etmektedir. Türk Hava Yolları ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın temas halinde olup, aldığı önlemleri havada ve yerdeki güvenliğinizi ve sağlığınızı güvence altına almak için geliştirmeye devam edecektir. Desteğiniz ve anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi. - İSTANBUL