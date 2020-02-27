THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı İstanbul Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. İtalya'da görülen koronavirüsü vakalarını yakından takip ettiklerini belirten Aycı, "İtalya'yı çok büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız, sonra kapatabiliriz. Bu da bir ihtimaldir. Riskleri değerlendiriyoruz. Diğer ülkelere nasıl davranıyorsak rahatlıkla İtalya'yı da kapatırız" dedi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı İstanbul Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi. İtalya'da görülen koronavirüsü vak'alarını yakından takip ettiklerini söyleyen Aycı, "İtalya'yı çok büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız, sonra kapatabiliriz. Bu da bir ihtimaldir. Riskleri değerlendiriyoruz. Riskin yükseldiğini gördüğümüz anda, riskin sıkıntı oluşturacağını gördüğümüz anda herhangi bir tereddüdümüz olmaz. Diğer ülkelere nasıl davranıyorsak rahatlıkla İtalya'yı da kapatırız. Rahatlıkla orayı da risk gurubu olarak yüksek gurupta ele alıp, yine bu riskin kontrol altında olduğunu görene kadar gereğini yaparız. Çok aktif bir biçimde takip ediyoruz bu riski. Oradaki istasyonlarımızdan düzenli bilgiler alıyoruz. Oradaki havalimanları'ndan düzenli raporlar alıyoruz" şeklinde konuştu.

HER KRİZDEN DERS ÇIKARILIYOR

Koronavürüsü krizi ile ilgili beş senaryo ürettiklerini söyleyen Aycı, "Her krizden belli dersler alıyoruz. Bağışıklığımızı güçlendiriyoruz. Ekibimiz risk yönetimi konusunda çok tecrübeli. Dolayısıyla çok hızlı öğrenip adapte oluyoruz. B, C planlarını devreye sokmaya, revizyonları yapmaya çalışıyoruz. Bu dönem (Expect unexpected) "beklenmeyeni bekle" dönemi. Bu krizle ilgili beş senaryo üretildi. Riskle ilgili en kötü senaryo 'Haziran sonu bitecek' şeklinde yorumlanıyor. Planlarımızı bununla ilgili yaptık. Risk globale doğru ilerleyince boyut genişledi" dedi.

MAX KRİZİNDE SON DURUM

Max'ların yaz sonunda uçabileceklerini söyleyen Aycı, "Mart ayı içinde Boeing bize bir ziyaret yapacak. Yaz başı itibariyle gerekli testlerin yapılarak izinlerin alınabileceğini, bu yaz sonu itibariyle uçuşların olabileceğini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE RİSK İYİ YÖNETİLİYOR

Krizin ülke olarak iyi yönetildiğini belirten Aycı, "Bunun en kötü senaryosu elbette hastalığın memleketimizde yayılması olur. Çok şükür ki, Sağlık Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızın çabası sayesinde risk iyi yönetiliyor. Virüs, İtalya gibi Singapur gibi hijyene önem gösteren ülkelere gitti. Şu anda risk devam ediyor, iyi gidiyoruz. Bunu iyi yönetiyoruz şu anda. Olabilecek en iyi senaryodayız öyle görüyorum. Bu riskin sona ermesiyle bundan en çabuk çıkacak ülke olarak Çin'i görüyorum. Çin güçlüdür, bundan çok hızlı bir biçimde sıyrılacak ve çok hızla toparlanacak. Bunun yanında bütün bölgesel ve global krizlere karşı Türkiye başarılı kriz yönetimi örnekleri verdi.

Türkiye'nin de bu krizi iyi yönetecek ve başarıyla çıkacak ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum. Ülkeme, devletime, hükümetime, Türk insanına güveniyorum. Çin'le birlikte en iyi reaksiyonu verecek ülkenin Türkiye olacağını düşünüyorum. Bunu hep birlikte hayata geçirmeyi başarabiliriz" dedi.

(Tuncer Cengiz/İHA)