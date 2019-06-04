Son Dakika Haberleri: İlker Aycı, personel ve yolcularla bayramlaştı
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İlker Aycı, personel ve yolcularla bayramlaştı

54 dakika önce

THY Yönetim Kurulu (THY) ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde THY personeli ve yolcularla bayramlaştı.

İlker Aycı, personel ve yolcularla bayramlaştı, System.String[]
THY Yönetim Kurulu (THY) ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde THY personeli ve yolcularla bayramlaştı.
Aycı, Turkish Ground Services (TGS) Genel Müdürü Nurzat Erkal ve diğer yöneticilerle birlikte İstanbul Havalimanı'na geldi.
THY personeli tarafından karşılanan Aycı, ilk olarak İç Hat Terminali'nde bilet ve bagaj işlemi yapılan bankolarda görevli personelin bayramını kutladı.
Yolcuların da bayramını tebrik eden Aycı, havalimanında karşılaştığı sanatçı Muazzez Ersoy'la da bayramlaştı. Aycı, sanatçı ile bir süre sohbet etti.
Sohbet sırasında İstanbul Havalimanı'nı çok beğendiğini belirten Ersoy, "Havalimanı muhteşem. Kelimeler bu güzelliği anlatmaya yetmez. Böyle bir şey ülkemiz için olağanüstü güzel oldu." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:02 Kaynak: AA
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