Son Dakika Haberleri: İlker Aycı: Taşınmanın Yüzde 25'ini Gerçekleştirmiş Bulunuyoruz (1)

İlker Aycı: Taşınmanın Yüzde 25'ini Gerçekleştirmiş Bulunuyoruz (1)

29 dakika önce

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: "Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de şu ana kadar gerçekleştirmiş bulunuyoruz"Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı'ndan taşınmayla ilgili açıklama yaptı.

İlker Aycı: Taşınmanın Yüzde 25'ini Gerçekleştirmiş Bulunuyoruz (1), System.String[]
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı:

"Bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de şu ana kadar gerçekleştirmiş bulunuyoruz"

Haber-Kamera: Enver ALAS/İSTANBUL,

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı Atatürk Havalimanı'ndan taşınmayla ilgili açıklama yaptı. Aycı "Bizim açımızdan da son derece profesyonelce hazırlanmış taşınma planlarımız uluslararası danışmanlarla yerel otoritelerle ve tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili paydaşlarla yapılmış stratejik önemi olan çalışmalara dair tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olmakla birlikte ve bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de şu ana kadar gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geriye artık büyük kısmı kaldı" dedi.

 

Görüntü dökümü:

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-Aycı'nın açıklamaları

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 11:23 Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, ilker aycı, Güncel
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