İlker Aycı: Taşınmanın Yüzde 25'ini Gerçekleştirmiş Bulunuyoruz (1)

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'ndan taşınmayla ilgili açıklama yaptı.

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Atatürk Havalimanı'ndan taşınmayla ilgili açıklama yaptı. Aycı "Bizim açımızdan da son derece profesyonelce hazırlanmış taşınma planlarımız uluslararası danışmanlarla yerel otoritelerle ve tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili paydaşlarla yapılmış stratejik önemi olan çalışmalara dair tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olmakla birlikte ve bir süredir toplam taşınmanın yüzde 25'ini de şu ana kadar gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geriye artık büyük kısmı kaldı" dedi.



- İstanbul

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