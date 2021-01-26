İlker Aycı: "THY bu zor günlerde dünyada en çok uçan 5'inci şirket olmayı başardı" - Son Dakika

İlker Aycı: "THY bu zor günlerde dünyada en çok uçan 5'inci şirket olmayı başardı"

26.01.2021 10:30
İlker Aycı:

Dünya Havacılık tarihinin en zorlu yıllarından biri olan 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını bir süre durduran Türk Hava Yolları (THY), yılın ikinci yarısı itibariyle kriz sonrası yaptığı yatırım ve güvenli seyahat standartları ile uluslararası anlamda en çok uçuş seferi düzenleyen şirketler arasında yer aldı.

Dünya Havacılık tarihinin en zorlu yıllarından biri olan 2020 yılında koronavirüs salgını nedeniyle uçuşlarını bir süre durduran Türk Hava Yolları (THY),  yılın ikinci yarısı itibariyle kriz sonrası yaptığı yatırım ve güvenli seyahat standartları ile uluslararası anlamda en çok uçuş seferi düzenleyen şirketler arasında yer aldı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası en büyük küresel kriz olan koronavirüs salgını nedeniyle zor bir dönem geçiren Türk Hava Yolları (THY)  yapılan çalışmaları paylaştı. THY Basın Müşavirliği tarafından hazırlanan 'Havacılık tarihinin en zorlu yılı ve Türk Hava Yolları' başlıklı değerlendirmede 2020 yılı ay ay ele alındı.

"Markamıza ve çalışanlarımıza sahip çıktık"

2020 yılı değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı "Sektörün, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıl oldu. Dünyanın en büyük şirketlerinin, çok büyük kayıplar karşısında devletlerine yaslanmak zorunda kaldığı bir dönem yaşadık. Dünyadaki bu büyük milli bayrak taşıyıcılar, devletlerinden yardım paketi alırlarken, diğer yandan da çok ciddi anlamda çalışanlarını işten çıkartmak suretiyle tasarruf etmeye çalıştılar. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda son noktasını koyduğumuz sendikalarla olan süreci tamamlayarak, çalışanlarımızla belli bir ücret indirimi karşılığında çalışanlarımızın ve şirketimizin karşılıklı fedakarlığı ile markamıza ve çalışanlarımıza sahip çıktık" diye ifade etti.

"Uçaklarımızı yere indirmek zorunda kaldık"

Koronavirüs nedeniyle zor bir dönem yaşadıklarını hatırlatan Aycı, "Bazı pilot arkadaşlarımızı ve diğer birimlerden arkadaşlarımızı kaybettik. Bu süreçte yeni adımlar attık ve gelişmelere süreç içerisinde çok hızlı uyum gösterdik. Yardım paketleri organizasyonları ve tahliye seferleri yapıldı. Devletimizin bu anlamdaki desteğine biz de Türk Hava Yolları olarak katkı sağladık. Bu süreç içerisinde uçaklarımızı ciddi anlamda yere indirmek zorunda kaldık.  Yere indirdiğimiz yolcu uçaklarımızın bir kısmını hemen kargo uçağına çevirdik ve kargo taşımacılığına ağırlık vererek krizi fırsata çevirerek kargoyu dünyada en hızlı büyüten şirket konumuna geldik. Aynı zamanda da yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullanan şirketler arasında öncü olduk ve başlatan olduk. " dedi

"Giderlerini yüzde 53 kısarak Avrupa'daki öncü şirket oldu"

Krize rağmen Eurocontrol verilerine göre Avrupa'nın en çok uçan hava yolu şirketi olduklarını ifade eden Aycı, konuşmasına şöyle tamamladı: "Elbette dünyanın en çok ülkesine uçan, dünyada en fazla uluslararası noktaya hem yolcu hem de kargoda 1 numara olarak uçan hava yolu şirketinin pandemi sürecinde de kendi bölgesinde ve Avrupa'da en çok uçan hava yolu olması da ayrı bir gurur vesilesidir. Tabii ki bu zor günlerde, dünyada da en çok uçan 5'ini şirketi olmayı başardık. Amerika'daki "beş yıldızlı global hava yolu" olarak seçilme ve "Avrupa'nın en iyi kargo şirketi" ödülünü aldık. Bu zor ve sıkıntılı yılı da Türk Hava Yolları yine başarıyla kapatmayı başardı. Turkish Cargo, bu süreçte dünyanın dört bir yanına aşı üreticilerinin aşılarını taşıyor.  Giderlerimizi % 53 kısarak bu anlamda Avrupa'daki lider şirket olduk.  Üçüncü çeyrek sonu bilançolarımız açıklandığında; Avrupalı taşıyıcılar, Türk Hava Yolları'ndan 10 kat daha fazla zarar ettiler. Zararları bizden çok daha büyük oldu. Toplam tüm şirketleriyle 65 bin istihdamla birlikte Türk Hava Yolları, Türkiye'nin 5 büyük istihdam şirketinden de biri haline geldi. Dünyada aşı ve tıbbi ilaç taşımasında da ilk 3 şirketten birisi Türk Hava Yolları Kargo'dur."

Türk Hava Yolları, Koronavirüs, Havacılık, Yatırım, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Tourism Today

Son Dakika Magazin İlker Aycı: 'THY bu zor günlerde dünyada en çok uçan 5'inci şirket olmayı başardı' - Son Dakika Magazin


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