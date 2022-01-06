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Son dakika haberi | İlker Aycı ve eşi Kazakistan'dan döndü - Son Dakika

Son dakika haberi | İlker Aycı ve eşi Kazakistan'dan döndü

06.01.2022 23:32
Son dakika haberi | İlker Aycı ve eşi Kazakistan'dan döndü

Son dakika haberi: ÖZEL bir ziyaret için Kazakistan'da bulunan ve ülkede çıkan iç karışıklık nedeniyle uçuşların durdurulmasıyla Almatı'da kalan Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı THY'nin kargo uçağı ile yurda döndü.

ÖZEL bir ziyaret için Kazakistan'da bulunan ve ülkede çıkan iç karışıklık nedeniyle uçuşların durdurulmasıyla Almatı'da kalan Türk Hava Yolları(THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı THY'nin kargo uçağı ile yurda döndü.

THY'nin Almatı'da bulunan TC-JDR tescilli A330F tipi kargo uçağına THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı ve eşi Tuğçe Saatman Aycı da bindi. TK6223 sefer sayısı ile yerel saatle 15.50'de Almatı Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan uçak, Türkiye saatiyle 21.45'de Atatürk Havalimanı'na indi. Uçuşta bir kaptan pilot, bir yardımcı pilot, bir load master ile bir teknisyenden oluşan mürettebat görev yaptı. Kazakistan'da bulundukları süre içerisinde Aycı çiftinin herhangi bir olumsuzluk yaşamadığı öğrenildi.


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Türk Hava Yolları, Mehmet İlker Aycı, tuğçe saatman, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İlker Aycı ve eşi Kazakistan'dan döndü - Son Dakika


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