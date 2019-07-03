İlker Ayrık'a yaz imajı!
1 saat önce
Ekranın başarılı ve sevilen yüzü İlker Ayrık, imajını yeniledi. "Yaparsın Aşkım" yarışma programı ile milyonların gönlünde taht kuran Ayrık'ın yeni tarzı beğeni topladı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:20 Kaynak: Bültenler
Saç ve giyim stilinde değişikliğe giden sempatik sunucu daha enerjik ve sportif görünümü ile yaz ekranına da çok yakıştı, sosyal medyada övgüler topladı.
Renkli sohbetleri, birbirinden eğlenceli oyunlarla "Yaparsın Aşkım", FOX'un en uzun soluklu ve en sevilen programlarından olmaya devam ediyor.
Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor
Güzel şarkıcı Ebru Gündeş, makyajsız fotoğrafıyla büyüledi
Zayıflığıyla endişelendiren Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini üzen açıklama: Alerjim çıktı!
Fenerbahçe'de tercüman Deniz Sarıtaç ile yollar ayrıldı! İşte ayrılığın sebebi