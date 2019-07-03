Son Dakika Haberleri: İlker Ayrık'a yaz imajı!
Son Dakika Güncel Haber

İlker Ayrık'a yaz imajı!

1 saat önce

Ekranın başarılı ve sevilen yüzü İlker Ayrık, imajını yeniledi. "Yaparsın Aşkım" yarışma programı ile milyonların gönlünde taht kuran Ayrık'ın yeni tarzı beğeni topladı.

İlker Ayrık'a yaz imajı!, System.String[]

Saç ve giyim stilinde değişikliğe giden sempatik sunucu daha enerjik ve sportif görünümü ile yaz ekranına da çok yakıştı, sosyal medyada övgüler topladı.

Renkli sohbetleri, birbirinden eğlenceli oyunlarla "Yaparsın Aşkım", FOX'un en uzun soluklu ve en sevilen programlarından olmaya devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 04:20 Kaynak: Bültenler
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, Instagram ve WhatsApp'a erişim sağlanamıyor Güzel şarkıcı Ebru Gündeş, makyajsız fotoğrafıyla büyüledi Zayıflığıyla endişelendiren Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini üzen açıklama: Alerjim çıktı! Fenerbahçe'de tercüman Deniz Sarıtaç ile yollar ayrıldı! İşte ayrılığın sebebi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 18:09:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlker Ayrık'a yaz imajı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]